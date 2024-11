Brandurile româneşti trebuie aduse din nou în actualitate, revitalizate, astfel încât acestea să redevină cunoscute atât în ţară, cât şi peste hotare, susţine ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), Ştefan-Radu Oprea. Ministrul Economiei a participat marţi, 19 noiembrie, la deschiderea oficială a Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Sinaia 2024, eveniment care reuneşte antreprenori din industria ospitalităţii şi are ca obiectiv facilitarea contactelor între întreprinzătorii din domeniul furnizării de bunuri şi servicii şi agenţii economici care activează în sectorul HoReCa.”Ştiu că deja unii spun că pun prea multă pasiune atunci când vorbesc despre noua gamă de produse de la SALROM, despre ceaiurile de la Plafar, despre toate realizările pe care le-a avut Ministerul Economiei, Anteprenoriatului şi Turismului în revitalizarea acestor brand-uri împreună cu echipele minunate care au lucrat în toată această perioadă. Da, dorinţa mea este de a aduce branduri româneşti din nou în actualitate, de a le revitalizata şi de a reuşi să aibă din nou profit operaţional, de a fi împreună în toate târgurile şi expoziţiile internaţionale. La fel se întâmplă cu toate aceste produse pe care dumneavoastră le vedeţi la acest Târg. Eu vă invit să îi cunoaşteţi pe antreprenorii de aici, să îi sprijiniţi, să cumpăraţi produse de la ei, să încheiem contracte bune şi să putem oferi împreună, pe Valea Prahovei, un sejur de vis!”, a menţionat Ştefan-Radu Oprea, citat în comunicat. Oprea a vizitat mai multe standuri De asemenea, demnitarul a vizitat standurile expozanţilor şi a subliniat că este importantă susţinerea şi promovarea antreprenorilor români şi a produselor autohtone, astfel încât brandurile româneşti să redevină cunoscute atât în ţară, cât şi peste hotare. Totodată a fost menţionată importanţa colaborării autorităţilor locale, a reprezentanţilor staţiunilor de pe Valea Prahovei – Sinaia, Buşteni, Azuga – în crearea unui OMD reprezentativ prin intermediul căruia să poată fi accesate cât mai multe fonduri pentru valorificarea potenţialului turistic pe care îl are zona, inclusiv prin modernizarea şi extinderea domeniului schiabil. Ministrul Economiei a subliniat că târgul dedicat industriei HORECA s-a bucurat de un adevărat succes atât anul trecut cât şi anul acesta la Constanţa, în debutul sezonului estival. “Ne-am gândit de această dată să ne revedem aici, la Sinaia, pentru că suntem în preajma deschiderii sezonului de schi şi pentru că pe Valea Prahovei şi în toate staţiunile de schi vor veni foarte mulţi turişti. Ştim că este nevoie de cele mai bune produse, fie că vorbim de hoteluri, fie că vorbim de pensiuni şi am încercat să aducem aici, aproape de dumneavoastră, peste 94 de companii din toată ţara de la Iaşi, din Maramureş, din Timişoara, din întreaga ţară, firme care au produse româneşti sau care importă produsele de care dumneavoastră aveţi nevoie, astfel încât să le putem oferi turiştilor un sejur de neuitat. Vreau să scriem împreună povestea de succes a turismului românesc, o poveste care să fie spusă apoi de fiecare dintre noi prietenilor la o cafea bună şi care să genereze noi şi noi poveşti despre momentele memorabile petrecute în destinaţiile turistice din România”, a declarat Oprea, la deschiderea târgului. TIMM Sinaia 2024 este organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, prin Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Turism Ploieşti (AIMMT Ploieşti), prin acordarea unui de ajutor financiar de minimis pentru participanţi ce constă în asigurarea participării/prezenţei gratuite la târg pentru aplicaţii selectaţi în urma înscrierii electronice în cadrul programului, dar şi a unei sume forfetare în valoare de 2.500 lei/beneficiar pentru cheltuieli destinate deplasării şi cazării participanţilor, condiţionată de prezenţa zilnică la TIMM ediţia 2024 pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentului şi de respectarea procedurii de implementare a programului. TIMM Sinaia 2024, care se desfăşoară în perioada 19-21 noiembrie 2024, în intervalul 10:00-18:00, reuneşte peste 90 de antreprenori din industria HoReCa. Evenimentul pune la dispoziţia vizitatorilor o expoziţie cu vânzare unde firmele participante îşi vor prezenta produsele şi serviciile, dar şi seminare, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări menite să promoveze produsele şi serviciile oferite de către participanţi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!