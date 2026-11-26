Peste 300 de percheziții au fost efectuate în 12 state, printre care și Republica Moldova, într-un dosar de spălare a 120 de milioane de euro, anunță Procuratura Anticorupție.

Investigația «Pecunia» este coordonată de Parchetul European (EPPO) din München, iar în Republica Moldova procurorii anticorupție au acționat împreună cu reprezentanții EPPO din Germania, în baza unei cereri de asistență juridică internațională.

Perchezițiile au avut loc la domiciliile suspecților și la adresele companiilor implicate, iar documentele și suporturile electronice ridicate urmează să fie transmise autorităților germane.

În Belgia, Germania și Estonia au fost reținute 21 de persoane suspectate că fac parte din grupul criminal organizat.

Potrivit investigației, gruparea controla cel puțin 22 de companii-fantomă înregistrate în Germania, care emiteau facturi pentru servicii never prestate, iar prejudiciul adus bugetului Germaniei este estimat la cel puțin 18,9 milioane de euro.

Sursa: Redacția timpul.md