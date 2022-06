Erdogan a obținut tot ceea ce a vrut. Ce a primit Turcia ca să lase Suedia și Finlanda în NATO

Turcia a declarat victorie după negocierile cu Suedia și Finlanda pentru a-și retrage opoziția cu privire la aderarea celor două țări la NATO. Ankara susține că a obținut tot ceea ce își dorea. După acordul Turciei, NATO a invitat astăzi, 29 iuie, Suedia şi Finlanda să se alăture Alianţei.

În ajunul Summitului NATO, Turcia a decis să renunţe la opoziţia faţă de aderarea Finlandei şi Suediei în Alianţă. Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a obținut ce și-a propus la negocierile cu cele două țări nordice.

Finlanda și Suedia au reușit să calmeze preocupările legate de terorism ale Turciei și au fost de acord să ridice restricțiile de apărare. Ambele țări nu vor sprijini organizațiille care-i stau în coastă lui Erdogan: PPK, FETO şi YPG (considerate teroriste) și îşi vor modifica legile împotriva terorismului, vor coopera cu Ankara în materie de extrădare, finanțare a terorismului, recrutare. Cele trei state au semnat un memorandum prin care s-a deschis accesul ţărilor nordice la NATO.

Jurnalistul Ragıp Soylu a sintetizat concesiile obținute de Erdogan după negocierile de marţi:

• Suedia și Finlanda vor ridica embargoul asupra armelor impus Turciei

Ambele vor sprijini Turcia cu privire la Partidul Muncitorilor din Kurdistan, PKK și vor opri sprijinul pentru YPG, Unitățile de Apărare a Poporului kurd.

• Își vor modifica legile cu privire la terorism

• Vor furniza Turciei informații

• Vor extrăda suspecții de terorism

• Finlanda și Suedia vor sprijini participarea Turciei la (PESCO) Cooperarea Structurată Permanentă din cadrul UE

• Turcia, Finlanda și Suedia vor stabili un mecanism comun permanent de consultare în materie de justiție, securitate și informații.

