Alegerile europarlamentare din acest sfârșit de săptămână reprezintă ocazia ca cetățenii europeni să-și aleagă reprezentanții în instituțiile Uniunii Europene, însă un astfel eveniment major ar putea genera ecou important în economie și în piață, arată analiștii din cadrul XTB, companie de tranzacționare pe bursele internaționale.

Deși Parlamentul European pare să nu aibă o influență la fel de marcantă precum Comisia Europeană sau Consiliul European, rezultatele acestor alegeri pot modela direcția viitorului UE. În prezent, coaliția la putere în UE are 420 de locuri în P.E. și se așteaptă să-și mențină puterea, deși cu un număr mai mic de locuri, (aproximativ 390) în parlamentul de 720 de membri. Partidul Popular European (PPE), nucleul acestei coaliții, a pierdut treptat sprijinul, așa cum s-a văzut în alegerile anterioare din 2019 și 2014. Astfel, schimbări semnificative în următorii cinci ani sunt puțin probabile. Un factor cheie ar putea fi aprofundarea pieței unice europene, în special în ceea ce privește piața de capital, sistemul fiscal și bancar, pentru a oferi un sprijin mai puternic pentru finanțarea proiectelor importante.

Aproximativ 370 de milioane de cetățeni din cele 27 de state membre vor merge la vot. În aceste condiții, este inevitabil să nu ne întrebăm dacă alegerile vor influența piețele financiare, care devin tot mai puțin dependente de performanțele economice ale statelor membre, având în vedere proporția semnificativă a veniturilor provenite din SUA și China. Deși alegerile anterioare nu au fost puncte de cotitură pentru indicele bursier Eurostoxx 50, merită menționat că ne aflăm într-o perioadă interesantă, cu maxime istorice, un euro relativ ieftin și reduceri anticipate ale ratelor dobânzii operate de către Banca Centrală Europeană, explică analiștii din cadrul XTB.

Indicele Eurostoxx50 Cert este că în prezent Uniunea se confruntă cu numeroase provocări: reglementări excesive, incertitudinea viitorului proiectului emblematic „Green Deal” (pactul ecologic european), probleme legate de imigrație și o criză de identitate. Reglementare Excesivă Comparând cele trei cele mai mari economii ale lumii — SUA, China și Uniunea Europeană — observăm că SUA sunt adesea responsabile pentru majoritatea inovațiilor, acestea fiind, ulterior, copiate de China și implementate în UE abia după ce se construiesc reglementările adecvate. Această dinamică înseamnă că de cele mai importante inovații beneficiază entități din afara „bătrânului continent”, iar companiile europene profită adesea de condiții mai bune din alte regiuni. Deși poate părea o exagerare, reglementările excesive și birocrația pot crea bariere care limitează creșterea economică și dezvoltarea piețelor financiare. De exemplu, capitalizarea de piață a Nvidia este mai mare decât întreaga piață de capital din Germania, evidențiind cât de mult rămâne poate în urmă piața europeană, comparativ cu cea din SUA. Deși majoritatea reglementărilor vizează protejarea micilor companii și a consumatorilor, uneori acestea par să rezolve probleme inexistente. Pe de altă parte, Europa nu experimentează falimentele spectaculoase observate în SUA sau lipsa de protecție a consumatorilor evidențiată în China, punctează analiștii XTB. Transformarea energetică în Europa a fost un subiect „fierbinte„ în ultimii ani, influențând, probabil, rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European. De altfel, voturile pentru Parlamentul European servesc adesea drept un mijloc de exprimare a nemulțumirii față de guvernele actuale din anumite țări. Prin urmare, cei mai hotărâți sunt cetățenii mai puțin mulțumiți, aspect vizibil printr-o prezență scăzută la vot. Așadar, rezultatele alegerilor pot să nu reflecte în mod fidel susținerea sau opoziția față de politicile actuale ale UE. Cu toate acestea, există probabilitatea ca rezultatele alegerilor să ducă la o atenuare a poziției riguroase a UE privind pactul ecologic. Green Deal, adoptat în 2019 cu obiectivul de a atinge emisii net zero până în 2050, se confruntă cu numeroase provocări, parțial din cauza crizei energetice care a atins punctul culminant în 2022 și a grevelor continue ale fermierilor împotriva prevederilor de transformare ecologică. Deși UE a realizat progrese semnificative în politica privind modificările climatice, mai este mult de lucru. Totuși, reglementările restrictive, nemulțumirea pe plan social și scăderea competitivității, comparativ cu alte economii, pun viitorul acestui acord sub semnul întrebării. Angajamentul UE pentru mașini noi cu zero emisii până în 2035 semnalizează, în egală măsură, și sfârșitul mașinilor cu motor cu combustie internă. Deși producătorii europeni au investit masiv în mașini electrice, este evident că industria auto dorește să amâne acest termen, explică analiștii din cadrul XTB. Germania (în special) va fi puternic afectată, deoarece își pierde deja cota de piață în favoarea producătorilor chinezi de mașini electrice. Europa rămâne un inovator în domeniul energiei verzi, poziție ce ar putea fi considerată crucială în deceniile viitoare. În ciuda numeroaselor reglementări, companiile par să nu aibă suficient sprijin pentru a impulsiona inovația în acest domeniu. Oportunități pentru inteligența artificială Inteligența artificială este unul dintre cele mai semnificative trenduri tehnologice din ultimele decenii, iar UE are încă șansa de a deveni un jucător cheie global pe această piață. Totuși, investițiile străine în țările UE au început să scadă pentru prima dată de la pandemie, subliniind necesitatea ca instituțiile de profil să lucreze asiduu pentru a stimula comerțul exterior, în special cel de produse și servicii tehnologice de ultimă generație. Europa se mândrește cu companii care ar putea concura în viitor cu Nvidia, cum ar fi ASML, NXP Semiconductors și ARM Holdings din Marea Britanie. Deși aceste companii sunt listate pe Nasdaq în SUA, UE și celelalte state din Europa ar trebui să se străduiască să-și păstreze investițiile pe continent pentru a rămâne în fața SUA și China. Sectorul tehnologic din Europa merită acum cea mai mare atenție. Între timp, sectorul energiei regenerabile s-ar putea să nu câștige însemnătate în acest moment. La rândul ei, industria auto, care se află în letargie, ar putea căpăta importanță dacă autoritățile UE decid să sprijine industria europeană, beneficiind de rate ale dobânzii mai scăzute în viitor. 