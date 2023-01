Evaluare britanică: Este „puțin probabil” ca Rusia să pătrundă în apropiere de Bahmut în următoarele săptămâni

Este puțin probabil ca Rusia să aibă o evoluție importantă în apropiere de Bahmut, în estul regiunii ucrainene Donețk, în următoarele săptămâni, a declarat Ministerul britanic al Apărării în evaluarea de marți dimineața, scrie Hotnews.

Acest lucru se datorează în parte faptului că Rusia probabil desfășoară operațiuni ofensive în zonă doar la nivel de pluton sau de grupă.

La jumătatea lunii decembrie, forțele militare rusești și mercenarii Wagner au crescut probabil frecvența atacurilor de infanterie în jurul orașului Bahmut din Donețk. Cu toate acestea, multe dintre aceste operațiuni au fost slab susținute, au afirmat serviciile secrete militare britanice.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 January 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2023