Evaluare britanică: Rușii riscă să-și piardă avântul în Donețk

În ciuda faptului că rușii continuă să bombardeze în regiunea Donețk, armata lui Putin nu a făcut niciun progres semnificativ în ultimele trei zile și riscă să piardă avântul creat după ce au capturat oraşul Lisiciansk, potrivit evaluării de joi, 14 iulie, a ministerului britanic al apărării.

Ce spun serviciile secrete militare britanice:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 July 2022

