‘Experimentul democrației’, suspendat – Emirul Kuweitului preia toată puterea de la parlamentul abia ales (VIDEO)

“Nu voi permite ca democrația să fie exploatată pentru a distruge statul”, a spus emirul, șeicul Mishal Al Ahmed Al Sabah, într-un discurs televizat, declarând că o perioadă recentă de turbulențe politice a necesitat “decizii dure pentru a salva țara”.

Emirul a suspendat, de asemenea, mai multe articole din Constituție și a declarat că perioada de tranziție va fi folosită pentru a revizui “toate aspectele procesului democratic” din Kuweit, un stat bogat în petrol de-a lungul Golfului Persic. În timpul suspendării, emirul și cabinetul vor prelua puterile legislative ale Parlamentului format din 50 de membri.

Deciziile au fost luate la o lună după alegerile în care kuweitienii au ales un nou Parlament, iar membrii acestuia nu și-au început încă noua sesiune. În timp ce Parlamentul kuweitian a fost dizolvat frecvent în favoarea unor noi alegeri – cel mai recent de către șeicul Mishal în februarie – o suspendare parlamentară a avut loc doar de două ori în istoria Kuweitului, în 1976 și 1986.

În Kuweit, blocajele frecvente între Parlament și puterea executivă au dus la tulburări politice, care s-au intensificat în ultimii cinci ani. Țara s-a confruntat cu multă rotație parlamentară și cu demisii frecvente ale cabinetului, iar oficialii au avut puțin timp pentru a-și executa agendele. De asemenea, Kuweitul a rămas în urma celorlalte țări din Golf, bogate în hidrocarburi, în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii și diversificarea economică.

Kuweitul este departe de a fi o democrație deplină: conducătorul său este un monarh ereditar, iar partidele politice sunt ilegale. Dar, într-o regiune din Orientul Mijlociu în care multe state devin tot mai represive, Kuweitul reprezintă o alternativă rară, spun cercetătorii, nutrind elemente de democrație chiar și după ce revoltele Primăverii Arabe au fost zdrobite în urmă cu mai bine de un deceniu, iar țări precum Tunisia și Egipt au început să meargă înapoi spre autoritarism.

Parlamentul din Kuweit este semnificativ mai puternic decât adunările în mare parte simbolice din monarhiile vecine, cum ar fi Arabia Saudită. Membrii săi au dreptul să interogheze public miniștrii cabinetului, să exercite influență asupra bugetului de stat și să aprobe numirea de către emir a unui nou prinț moștenitor al coroanei, moștenitorul tronului.

În discursul său de vineri, șeicul Mishal, care a venit la putere în decembrie, după moartea fostului emir, a deplâns faptul că bogăția națională a fost “irosită”.

“Interesele poporului kuweitian sunt mai presus de orice și ne sunt încredințate nouă, iar noi trebuie să le menținem și să le protejăm”, a spus el.

El s-a referit la actori politici nespecificați care “și-au depășit limitele” și s-a plâns că “unii, din păcate, au intervenit în inima sferei de atribuții a emirului și s-au amestecat în alegerea prințului moștenitor”.

Poziția de prinț moștenitor – următorul conducător în așteptare – este în prezent vacantă, iar șeicul Mishal trebuie să numească unul. El nu a precizat cine s-a amestecat. Și nu a fost clar de ce Parlamentul ar fi suspendat pentru o perioadă de până la patru ani. Dar patru ani este durata tipică a mandatului parlamentar.

Unii kuweitieni și-au exprimat optimismul cu privire la potențialul suspendării de a ieși din impasul politic al țării, oferind guvernului spațiu pentru a-și executa agenda fără obstacole.

Dar discursul emirului a alimentat, de asemenea, temerile că acesta ar putea reduce libertățile politice relative ale kuweitienilor.

