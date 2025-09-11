Fermierii primesc despăgubiri, dar rămân nemulțumiți

Guvernul Republicii Moldova a anunțat un pachet de despăgubiri de 100 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de înghețurile din primăvară, vizând în special pomicultorii și cultivatorii de sfeclă de zahăr. Circa o mie de fermieri vor primi compensații per hectar, de la 14.000 de lei pentru cireși până la 8.000 pentru meri.

În ciuda ajutorului promis, fermierii spun că despăgubirile acoperă doar o mică parte din pagubele reale. În unele livezi, pierderile au ajuns până la 90% din recoltă, iar banii guvernamentali acoperă, în medie, doar 10% din investițiile făcute. Creditele și datoriile rămân însă presiuni constante pentru agricultori.

Cele mai afectate culturi au fost cireșii, vișinii, caisii, dar și sfecla și rapița. Fermierii subliniază că sprijinul de moment nu rezolvă problemele structurale ale agriculturii și că este nevoie de strategii pe termen lung, inclusiv protecția împotriva fenomenelor extreme și acces mai facil la finanțare.

Criticii notează că pachetele de despăgubiri riscă să fie percepute drept gesturi electorale, menite să câștige simpatia alegătorilor, fără a aduce soluții sustenabile pentru producția agricolă. În lipsa unor politici coerente, agricultorii rămân vulnerabili în fața fenomenelor climatice și a instabilității economice.

Agricultorii cer autorităților să îmbine sprijinul financiar imediat cu măsuri de prevenție și dezvoltare a infrastructurii rurale, astfel încât viitoarele recolte să nu fie compromise de condiții meteorologice extreme sau de lipsa unui plan de susținere real.