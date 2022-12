Financial Times l-a desemnat pe Volodimir Zelenski „Personalitatea anului”: „Sunt mai mult responsabil decât curajos”

Financial Times l-a desemnat „Personalitatea anului” pe Volodimir Zelenski, care se descrie ca un om obișnuit, cu „gusturi umile și un profund simț al umanității”, scrie The Guardian și G4media.

„Sunt mai mult responsabil decât curajos. … Urăsc să dezamăgesc oamenii”, a afirmat președintele Zelenski, pentru FT, care l-a comparat cu un „Churchill al epocii rețelelor de socializare”.

Volodimir Zelenski a mai declarat că îi lipsește pescuitul alături de fiul său: „Vreau doar să prind un crap în râul Nipru”.

