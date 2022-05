Fost ofițer KGB: Este puțin probabil ca Putin să declare război oficial Ucrainei. Aceasta va fi o recunoaștere a înfrângerii în „operațiunea specială”

Agresiunea împotriva Ucrainei este un act complet prostesc al lui Putin, așa că ne putem aștepta orice de la el. Dar, cu toate acestea, consider destul de scăzută probabilitatea ca el să declare război pe 9 mai .

Haideți să ne gândim un pic! Au amenințat că vor câștiga mai întâi în 72 de ore, apoi prima fază – s-a încheiat cu eșec. Am început a doua fază, am schimbat comandantul, am trimite valuri de trupe de infanterie care sunt deja mai puțini decât în ​​prima fază. Totul aici este la un pas de eșec. Și acum să declarăm război?

A declara război Ucrainei înseamnă a admite înfrângerea într-o „operație specială”. Mă îndoiesc că chiar și un idiot ar face un asemenea pas.

Putin ar putea declara oficial război Ucrainei pe 9 mai. Rușii scot din depozite tancuri și le duc în zonele ocupate

Președintele rus Vladimir Putin ar putea declara, în mod oficial, război Ucrainei în 9 mai, o mișcare care ar permite mobilizarea completă a forțelor de rezervă ale Rusiei, în condițiile în care eforturile pentru invadarea Ucrainei continuă să se clatine, consideră oficiali americani și occidentali, citați de CNN.

9 mai, cunoscută drept „Ziua Victoriei” în Rusia, comemorează înfrângerea naziștilor în 1945.

Oficialii occidentali au crezut de mult că Putin va valorifica semnificația simbolică și valoarea propagandistică a acelei zile pentru a anunța fie o realizare militară în Ucraina, o escaladare majoră a ostilităților – sau ambele.

Oficialii au început să se concentreze asupra unui scenariu, și anume că Putin declară oficial război Ucrainei pe 9 mai. Până în prezent, Putin a insistat să se refere la conflictul care a intrat în a treia luna ca la o „operațiune militară specială”, interzicând efectiv în Rusia cuvinte precum „invazie” și „război”.

O declarație oficială de război ar putea susține sprijinul public pentru invazie. De asemenea, potrivit legii ruse, i-ar permite lui Putin să mobilizeze forțele de rezervă și recruții, de care oficialii spun că Rusia are nevoie disperată pe fondul unui deficit tot mai mare a trupelor.

