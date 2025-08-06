Fostul deputat Petru Vlah se alătură AUR Moldova. Ce rol va avea

Fostul deputat Petru Vlah devine membrul Partidului AUR din Republica Moldova. Politicianul va avea rolul de a consolida dialogul cu minoritățile etnice din Republica Moldova, inclusiv cu comunitatea găgăuză.

„Mesajul nostru este clar: fiecare cetățean al Republicii Moldova, indiferent de etnie sau limbă, merită respect și oportunități egale. Mai bine într-o Românie unită, cu drepturi și siguranță pentru toți, decât într-un stat rupt și împărțit de interesele politicienilor corupți”, a declarat Boris Volosatîi, liderul AUR din Republica Moldova, adresându-se minorităților etnice.

La rândul său, Petru Vlah a transmis și el un mesaj cetățenilor: „M-am alăturat AUR pentru că aici am găsit dorința sinceră de a uni oamenii, nu de a-i dezbina. Vin cu toată experiența mea parlamentară și publică pentru a asigura o legătură solidă între Găgăuzia și conducerea AUR. Cred că doar într-o Românie unită minoritățile vor avea respectul și protecția pe care le merită. Este timpul să construim punți, nu ziduri, și să luptăm împreună pentru un viitor sigur și demn pentru toți cetățenii Republicii Moldova.”