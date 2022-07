Fostul şef al serviciului de informaţii din Israel: Rusia va cuceri Odesa până la 1 septembrie

Armata rusă va prelua controlul asupra oraşului Odesa până în luna septembrie, spune fostul șef al serviciului de informații israelian „Nativ”, Yakov Kedmi.

„Rusia și-a intensificat serios acțiunile Forțelor sale armate pe coasta Mării Negre, ceea ce indică începutul înaintării către Odesa. Odesa va fi eliberată până la începutul anului școlar, adică la 1 septembrie. Anul universitar va începe conform programei ruse”, a spus Yakov Kedmi, într-o emisiunea canalului de youtube Waldman-Line.

Potrivit evaluării sale, preluarea controlului asupra Odesei progresează încet, dar sigur, astfel încât orașul să nu se transforme în ruine. „Această abordare a fost deja aprobată și au fost emise ordinele necesare”, a afirmat oficialul israelian.

Odesa, al treilea oraș ca mărime din Ucraina, are o reţea subterană de 2.533 de kilometri de tuneluri interconectate, ceea ce îl va face extrem de dificil de capturat de către forţele ruse, apreciază experţii. Acest labirint subteran, care este mai mare decât cele din Roma și Paris, ale căror lungimi sunt de 300 și, respectiv, 500 de kilometri, se întinde pe sub orașul în sine, dar și pe sub zonele sale periferice.

Tunelurile din Odesa sunt situate la trei niveluri de adâncime, dintre care cea mai adâncă este la 60 de metri sub nivelul mării, și există până la 1.000 de intrări înregistrate în documentele oficiale, dar se speculează că există multe altele care nu se află înscrise în documente.

În plus, chiar de la începutul agresiunii ruse, marina ucraineană a lansat bombe subacvatice și a pregătit apărări pe coastă în cazul unor sosiri amfibii și a altor asalturi dinspre mare, motiv pentru care flota rusă a Mării Negre a fost nevoită să se limiteze la atacuri cu rachete lansate de pe nave și submarine.

Ministerul Apărării al Rusiei a anunțat recent că rachete cu rază lungă de acțiune lansate din aer au distrus un depozit de rachete antinavă Harpoon, la Odesa. Acestea sunt rachete antinavă pe care orașul le-a primit de la țările NATO, pentru apărarea portului.

