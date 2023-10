FOTO. ALARMANT: Primele imagini cu armamentul furnizat Rusiei de Coreea de Nord

Unități de artilerie rusești din Ucraina au primit muniție de producție nord-coreeană, arată imagini apărute online ce contrazic negările vehemente ale Moscovei și Phenianului privind livrările de armament nord-coreene, scrie Hotnews.ro.

Statele Unite și alte voci din Occident spun de mai multă vreme că Rusia, ce are o nevoie acută de obuze și rachete, primește așa ceva din Coreea de Nord, lucru ce reprezintă o încălcare gravă a sancțiunilor ONU contra Phenianului.

Oficiali de rang înalt de la Moscova și de la Phenian au negat însă, spunând că sunt afirmații nesusținute de dovezi sau „zvonuri” răspândite în scopuri „josnice”.

„Iată primele imagini cu ceea ce a fost furnizat: proiectile HE-FRAG de 122 mm și 152 mm, care sunt deja distribuite artileriștilor ruși”, scrie pe platforma X Ukraine Weapons Tracker, cel mai cunoscut dintre conturile care urmăresc echipamentele militare folosite în război.

Recently, the news that the DPRK 🇰🇵 started to supply ammunition to the Russian army has become public.

Here are the first ever images of what was supplied: 122mm and 152mm HE-FRAG projectiles, which are already being issued to Russian artillerymen. pic.twitter.com/EmVpejBGDf

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 20, 2023