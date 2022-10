FOTO. Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei: În timpul nopții, Rusia a lansat 15 rachete asupra localității Zaporojie. Și în Vinița au avut loc atacuri

Ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Ucrainei, Emine Dzheppar, relatează că Rusia a lansat cel puţin 15 rachete asupra localităţii Zaporojie, relatează News.ro. De asemenea, şi la Viniţa au avut loc atacuri.

„Teroriştii ruşi au lovit din nou această noapte facilităţile din Zaporoje. Au fost înregistrate cel puţin 15 explozii. Ţintele lor au fost o instituţie de învăţământ, o instituţie medicală şi clădiri rezidenţiale”, a scris Emine Dzheppar pe pagina sa de Twitter.

#russian terrorists again hit infrastructure facilities in #Zaporizhzhia with rockets this night. At least 15 explosions registered. Their targets were an educational institution, a medical institution, and residential buildings. #russiaisaterrorisstate #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FgR5OyKxa

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 11, 2022