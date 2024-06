FOTO Narendra Modi a depus jurământul de prim-ministru al Indiei pentru un al treilea mandat consecutiv. Ce îi aşteaptă pe noii guvernanţi

Narendra Modi a fost învestit duminică în funcţia de prim-ministru al Indiei pentru un al treilea mandat consecutiv, dar se află în fruntea unei coaliţii dificile, după un eşec şocat în alegeri, care îi va testa capacitatea de a asigura certitudinea politicilor în cea mai populată ţară din lume, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Modi a depus jurământul în faţa preşedintelui Droupadi Murmu în cadrul unei ceremonii grandioase la Rashtrapati Bhavan, palatul preşedintelui din New Delhi, la care au participat mii de demnitari, inclusiv liderii a şapte ţări din regiune, vedete de la Bollywood şi oameni de afaceri. Took oath as Prime Minister at the ceremony earlier this evening. I look forward to serving 140 crore Indians and working with the Council of Ministers to take India to new heights of progress. pic.twitter.com/xx1e5vUP1G— Narendra Modi (@narendramodi) June 9, 2024



Modi, care a început ca om de presă al partidului naţionalist hindus Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), părintele ideologic al partidului său Bharatiya Janata Party (BJP), este doar a doua persoană, după liderul independenţei, Jawaharlal Nehru, care obţine un al treilea mandat consecutiv de prim-ministru. Modi, în vârstă de 73 de ani, şi-a asigurat al treilea mandat în alegerile care s-au încheiat la 1 iunie cu sprijinul a 14 partide regionale din cadrul Alianţei Naţionale Democratice (NDA) conduse de BJP, spre deosebire de cele două mandate anterioare, când partidul său a obţinut o majoritate absolută. Rezultatul este văzut ca un mare eşec pentru popularul lider, deoarece sondajele şi exit-pollurile preziceau că BJP va obţine chiar mai multe locuri decât în 2019. Modi a obţinut o creştere economică de talie mondială şi a ridicat poziţia globală a Indiei, dar se pare că a ratat măsuri acasă, deoarece lipsa unui număr suficient de locuri de muncă, preţurile ridicate, veniturile scăzute şi falii religioase i-au împins pe alegători să îl ţină în frâu. Atunci când Modi a fost ministru-şef al statului Gujarat din vestul ţării, între 2001 şi 2014, BJP s-a bucurat de majorităţi puternice, ceea ce i-a permis să guverneze în mod ferm. Prin urmare, noul mandat de prim-ministru al lui Modi este probabil plin de provocări în ceea ce priveşte obţinerea unui consens asupra unor chestiuni politice controversate, în faţa intereselor diferite ale partidelor regionale şi a unei opoziţii mai puternice, spun analiştii. Unii analişti se tem că echilibrul fiscal în economia cu cea mai rapidă creştere din lume ar putea, de asemenea, să fie sub presiune din cauza cererilor de fonduri de dezvoltare mai mari pentru statele conduse de partenerii regionali ai NDA şi a unei posibile presiuni din partea BJP de a cheltui mai mult pentru bunăstare pentru a atrage înapoi alegătorii pe care i-a pierdut în alegerile din acest an. Modi, a cărui campanie electorală a fost marcată de o retorică religioasă şi de critici la adresa opoziţiei pentru că ar fi favorizat cele 200 de milioane de musulmani minoritari din India, a adoptat un ton mai conciliant după rezultatul şocant. “Am câştigat majoritatea, dar pentru a conduce ţara este crucială unanimitatea, vom face eforturi pentru unanimitate”, a declarat el vineri, după ce NDA l-a numit oficial şef al coaliţiei. CE ÎI AŞTEAPTĂ PE NOII GUVERNANŢI Iată câteva dintre problemele cheie pe care Modi va trebui să le abordeze în funcţie. FONDURI, STATUT SPECIAL PENTRU ALIAŢI Pe termen scurt, guvernul lui Modi ar putea fi nevoit să cheltuiască mai mult pentru a satisface cererile aliaţilor care l-au ajutat să obţină o majoritate în parlament, punând la încercare visteria guvernului. Partidele regionale din alianţa lui Modi au cerut deja mai multe fonduri pentru statele lor şi poziţii în cabinetul federal în timpul negocierilor privind formarea unui nou guvern de coaliţie. Partidul Telugu Desam din statul Andhra Pradesh şi Janata Dal (United) din Bihar insistă, de asemenea, asupra unor cereri de lungă durată de acordare a unui statut special pentru statele lor, ceea ce le-ar permite să primească mai multe fonduri federale pentru dezvoltare în condiţii mai simple. DISPARITATE ECONOMICĂ Economia Indiei a crescut cu 8,2% în ultimul an fiscal, una dintre cele mai rapide rate dintre marile economii, dar alegătorii au subliniat disparităţile din teren, creşterea fiind mai vizibilă în oraşe decât în vastul interior. Economia a făcut un salt de cinci locuri, ajungând a cincea cea mai mare din lume în ultimul deceniu sub conducerea lui Modi, care a declarat că o va ridica pe poziţia a treia. Dar venitul pe cap de locuitor al ţării rămâne în continuare cel mai mic dintre ţările G20. Cu toate acestea, la sfârşitul lunii mai, S&P Global Ratings a ridicat perspectiva ratingului suveran al Indiei de la “stabilă” la “pozitivă”, menţinând totodată ratingul la “BBB-“, afirmând că expansiunea economică robustă a ţării are un impact constructiv asupra indicatorilor de credit. “Clasa de mijloc este forţa motrice a ţării”, a declarat Modi la o reuniune a alianţei de vineri. “În zilele următoare vom lucra la creşterea economiilor clasei de mijloc, la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor şi vom vedea ce trebuie schimbat în reglementările noastre pentru a realiza acest lucru”, a punctat el. INFLAŢIE PESTE ŢINTA BĂNCII CENTRALE Inflaţia anuală cu amănuntul s-a situat în aprilie la 4,83%, uşor mai mică decât în martie, dar în continuare peste ţinta de 4% stabilită de banca centrală. Inflaţia alimentelor, care reprezintă aproape jumătate din coşul general al preţurilor de consum, a fost de 8,70% în aprilie, faţă de o creştere anuală de 8,52% în luna precedentă. Inflaţia alimentelora depăşit 8% în ritm anual din noiembrie 2023. Pentru anul în curs, Reserve Bank of India a proiectat o inflaţie globală de 4,5%, în timp ce a ridicat perspectivele de creştere economică la 7,2%. Modi a interzis exporturile de grâu şi orez pentru a limita inflaţia internă. ŞOMERII Şomajul din India a fost, de asemenea, una dintre principalele probleme din campania electorală, Congresul acuzând guvernul Modi că face prea puţin pentru a oferi locuri de muncă tinerilor. Partidul lui Modi, Bharatiya Janata Party (BJP), a pierdut o treime din locurile pe care le deţinea în circumscripţiile rurale, a arătat o analiză a datelor privind votul, reflectând nemulţumirea din mediul rural din cauza lipsei locurilor de muncă şi a inflaţiei. Rata şomajului în India a crescut la 8,1% în aprilie, de la 7,4% în martie, potrivit think-tank-ului privat Centre for Monitoring Indian Economy. Estimările guvernamentale pentru ultimul trimestru ianuarie-martie arată că rata şomajului urba în grupa de vârstă 15-29 de ani a crescut la 17%, de la 16,5% în trimestrul anterior. Rata generală a şomajului urban în trimestrul ianuarie-martie a fost de 6,7%, faţă de 6,5% în trimestrul precedent, potrivit datelor guvernamentale. Guvernul indian nu publică cifre trimestriale privind şomajul în zonele rurale din India. RELAŢII EXTERNE Statura mondială în creştere a Indiei şi politica externă asertivă au fost prezentate ca realizări majore recente ale administraţiei Modi. Cu toate acestea, o tensiune diplomatică cheie rămâne cu China, care a fost stimulată de o ciocnire la graniţă, în 2020, soldată cu 20 de soldaţi indieni şi patru chinezi morţi. Modi a declarat luna trecută că ţările ar trebui să abordeze “situaţia prelungită” de la graniţa lor. Guvernul lui Modi a încercat să atragă companii străine pentru a diversifica lanţurile de aprovizionare dincolo de China. Relaţiile cu Canada au fost, de asemenea, tensionate după ce Ottawa şi Washingtonul au acuzat un oficial indian că a pus la cale un complot pentru asasinarea lui Gurpatwant Singh Pannun, un separatist sikh şi dublu cetăţean al Statelor Unite şi al Canadei. În luna mai, poliţia canadiană a arestat şi a acuzat trei bărbaţi indieni de uciderea liderului separatist sikh Hardeep Singh Nijjar anul trecut şi a declarat că investighează dacă bărbaţii au avut legături cu guvernul indian. TAXE În acest an, un grup de lobby din industrie a solicitat creşterea limitei de scutire de impozite pentru persoanele fizice şi corelarea acesteia cu inflaţia pentru a contribui la stimularea consumului. Confederaţia Industriei Indiene a cerut, de asemenea, ca guvernul să revizuiască structura de impozitare a câştigurilor de capital, aducând coerenţă în ratele de impozitare pentru diferite clase de active, cum ar fi datoriile, acţiunile şi activele imobiliare. Modi, în cel de-al treilea mandat al său, ar putea fi forţat să analizeze posibilitatea de a reduce impozitele pentru persoanele fizice pentru a stimula consumul, care a fost veriga slabă a unei economii în creştere rapidă. AGRICULTORI Stagnarea veniturilor agricole este un semn major al inegalităţii tot mai mari dintre mediul urban şi cel rural din India, care a dus la proteste pe scară largă. BJP a promis să dubleze veniturile agricole până în 2022 în manifestul său pentru ultimele alegeri, dar nu a reuşit să facă acest lucru. În ciuda acestui fapt, Modi a stabilit un nou obiectiv de a ridica nivelul venitului rural pe cap de locuitor cu 50% până în 2030, dar fermierii rămân sceptici în privinţa acestor planuri. REFORMELE FUNCIARE ŞI ALE MUNCII În februarie, un purtător de cuvânt al BJP a declarat că Modi ar putea face din reformele în domeniul muncii o prioritate dacă va câştiga alegerile generale. Însă, având în vedere presiunile unui guvern de coaliţie şi o opoziţie mai puternică, Modi ar putea fi nevoit să amâne astfel de reforme. Noile coduri ale muncii, care ar facilita angajarea şi concedierea lucrătorilor de către firme şi ar impune restricţii de funcţionare pentru sindicate, au fost aprobate de parlament în 2020, dar nu au fost încă puse în aplicare ca urmare a rezistenţei din partea lucrătorilor şi a statelor. În primul său mandat de prim-ministru, Modi a încercat să impună o legislaţie care ar fi facilitat cumpărarea de terenuri pentru coridoare industriale, locuinţe rurale şi electrificare, precum şi în scopuri de apărare. Cu toate acestea, planul a fost lăsat deoparte pe fondul unei rezistenţe puternice din partea opoziţiei.

