FOTO. Rușii au bombardat un convoi de civili care fugeau din Zaporojie. 23 de persoane au murit și 28 răniți

În această dimineață, au fost lansate noi bombardamente rusești la Zaporojie. Potrivit autorităților ucrainene, rușii au tras cu rachete la marginea orașului. Localnicii spun că au fost peste 10 explozii, potrivit Reuters.

Rușii au bombardat un convoi de civili care încercau să plece din Zaporojie

Un convoi de mașini cu civili care încercau să-și scoată rudele din teritoriile ucrainene ocupate de ruși a fost bombardat de invadatori în apropiere de orașul Zaporojie, joi, 29 septembrie.

Mai mulți oameni au fost uciși și răniți în bombardamente. Imaginile apărute după atac arată scene groaznice cu oameni morți și răniți zăcând pe drum.

Conform informațiilor, convoiul a fost lovit de bombardamente de mai multe ori. Iar o femeie plângând striga: „Sunt oameni morți acolo”.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Striuk, a declarat într-un comunicat: „Dușmanul a lansat un atac asupra unui convoi de civili la marginea orașului. Oamenii stăteau la coadă pentru a-și lua rudele și pentru a aduce ajutoare. Avem morți și răniți acolo, iar serviciile de urgență au ajuns la fața locului”.

Atacul a venit la o zi după ce dictatorul Putin a anunțat că va semna declarația de anexare a regiunilor ocupate. Cu câteva ore înainte de atac, invadatorii au bombardat în mai multe locuri în orașe din Ucraina, inclusiv în centrul orașului din apropiere, Dnipro.

„Există morţi şi răniţi, salvatorii acţionează”, a scris Oleksandr Staruh pe contul său de Telegram.

Totodată, el a precizat că 23 de persoane au murit şi 28 au fost rănite în acest atac cu rachetă comis de trupele ruse.

23 killed and 28 injured from Russian shelling of a humanitarian convoy in Zaporizhzhia region. Russia is a terrorist state, which doesn’t value human life and disregard any internationally recognized rules of wartime. pic.twitter.com/BNYQXtWlwq

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 30, 2022