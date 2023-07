FOTO/VIDEO. Ocupanții ruși au atacat din nou Odesa. Guvernator: Sunt doi răniţi, au ars 100 de tone de mazăre şi 20 de tone de orz

Rachete ruseşti au lovit silozurile pentru cereale ale unei întreprinderi agricole din regiunea Odesa într-o a patra noapte consecutivă de atacuri aeriene asupra sudului Ucrainei, a declarat vineri, 21 iulie, guvernatorul regional.

Menționăm că vineri dimineața, 21 iulie, o nouă alertă aeriană a fost declanşată în regiunea Odesa şi în întreg estul Ucrainei. Deşi, nu este neobişnuit ca alertele aeriene să sune şi în timpul zilei în Ucraina, este de notat că Moscova a lovit Odesa, oraşul-port de la Marea Neagră, timp de patru zile consecutive în această săptămână.

După trei nopţi consecutive de teroare puternică cu rachete şi drone asupra infrastructurii portuare, ruşii au trecut la întreprinderile agricole din regiune, a declarat vineri dimineaţa guvernatorul regional, anunţând că sunt doi răniţi în urma atacului de peste noapte. Ruşii au atacat Odesa cu rachete de croazieră Kalibr trase din Marea Neagră, a precizat guvernatorul.

National Police published a video of the first moments after the Russian attack on Odesa last night as the police officers rushed to help.

This is the reality Ukraine has to live in. pic.twitter.com/xUpEJaL7mE

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 21, 2023