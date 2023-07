FOTO/VIDEO. Rușii au bombardat un orășel din regiunea Harkov: Cel puțin 31 de persoane, inclusiv 9 copii, au fost rănite

Bombardamentele armatei ruseşti au rănit marţi, 4 iulie, cel puţin 31 de persoane, inclusiv 9 copii, în orăşelul Pervomaiski din regiunea ucraineană Harkov, nord-estul ţării, au anunţat oficialii locali ucraineni, relatează Reuters.

Oleh Sînehubov, guvernatorul regiunii Harkov, a declarat pe canalul său de Telegram că bombardamentul a avut loc la ora locală (şi a României) 13:35, iar mai multe maşini au luat foc. De asemenea, el a precizat că ferestrele unui bloc cu opt etaje s-au făcut ţăndări şi a postat mai multe fotografii în care se văd clădirea cu geamurile sparte, nori de fum negru, copaci carbonizaţi şi o maşină răsturnată.

About an hour ago, russians attacked Pervomaiskyi, Kharkiv Oblast, with a high-explosive projectile. According to preliminary information, 12 people were injured, including 5 children, Head of Kharkiv Oblast Military Administration reported. 📷 Suspilne Kharkiv pic.twitter.com/ZmZ4RZORVW

UPD #Pervomaiskyi, Kharkiv Oblast.

As of 3:25 pm, 31 people were injured, including 10 children, among the wounded are 1-year-old and 10-month-old babies.

Prosecutor’s office of Kharkiv Oblast reports that, according to preliminary information, the strike was carried out by an… pic.twitter.com/w8BhV338wD

