Franţa, paralizată de proteste masive. Zeci de persoane au fost reţinute

Franţa se confruntă cu o zi agitată miercuri, în urma apelului „Blocăm tot”, care a apărut pe reţelele sociale şi care va fi un indicator al furiei sociale într-o ţară aflată în plină criză politică.

Blocaje ale infrastructurilor de transport, ale locurilor simbolice sau ale liceelor, demonstraţii, „greva cardurilor bancare” (plăţi exclusiv numerar) sunt câteva dintre modalităţile în care protestatarii au de gând să „blocheze tot”.

În urma numirii lui Sébastien Lecornu în locul lui François Bayrou, care tocmai a fost înlăturat de la Matignon, şi cu opt zile înaintea unei mobilizări sindicale, o mulţime de acţiuni sunt planificate încă din zori în metropole, în oraşele mici şi în mediul rural. Dar amploarea mobilizării rămâne incertă.

În Savoia, de exemplu, mobilizarea se desfăşura dimineaţă fără probleme, deşi mai mult de o sută de persoane pe biciclete încetineau traficul circulând în jurul sensurilor giratorii din centrul oraşului Chambéry, relatează Le Figaro potrivit News.ro.

80 000 de jandarmi şi poliţişti sunt mobilizaţi şi „niciun blocaj” nu va fi tolerat, a avertizat ministrul demisionar de interne, Bruno Retailleau.

Prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, a declarat că se aşteaptă la o acţiune „dură”, deoarece mişcarea a fost „preluată de extrema stângă”, dar el nu crede că acţiunea va mobiliza „societatea civilă”.

Încă de luni seară, 11 000 de persoane s-au adunat în faţa primăriilor din Franţa pentru „a-şi lua rămas bun” de la François Bayrou, potrivit unei surse din cadrul poliţiei, dând astfel un indiciu al mobilizării.

Această mişcare are loc, de asemenea, într-o atmosferă specială, deoarece predarea de putere între fostul ocupant al Matignonului şi succesorul său, Sébastien Lecornu, urmează să aibă loc la prânz.

Potrivit unui bilanţ al Prefecturii poliţiei din Paris până la ora locală 8.25 (9.25, ora României),75 de persoane au fost reţinute miercuri în Paris şi în împrejurimi.

La Lyon, un grup de aproximativ o sută de persoane s-a deplasat de la gara Perrache spre cartierul Guillotière, apoi spre Part-Dieu, unde poliţia a folosit gaze lacrimogene în apropierea centrului comercial. Pe Cours Gambetta, băncile şi agenţiile de muncă temporară, care sunt vizate de obicei la proteste, şi-au baricadat ferestrele, la fel ca şi unele magazine din centrul oraşului. Dar pentru moment, pagubele se „limitează” la câteva pubele arse şi la încercări de blocare a autostrăzii M7 şi apoi a bulevardului Claude Bernard.