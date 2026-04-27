Furtună de zăpadă la Moscova în plină primăvară: Copaci smulși și zboruri anulate

Curse aeriene anulate, arbori smulşi din rădăcini sub greutatea zăpezii şi apeluri la prudenţă: Moscova s-a confruntat luni, 27 aprilie, cu o furtună de zăpadă târzie în mijlocul primăverii. Centrul meteorologic rus a declarat o alertă de nivel portocaliu în capitală, în vigoare până marţi dimineaţă.

Zeci de zboruri au fost anulate sau întârziate în aeroporturile moscovite, cel din Vnukovo fiind cel mai grav afectat, potrivit mass-mediei ruse. Sub greutatea zăpezii îmbibate de apă, numeroşi arbori au fost dezrădăcinaţi, în special în centru, avariind autovehicule şi blocând trotuare.

„S-a întors iarna în adevăratul sens al cuvântului”, a relatat postul de televiziune Pervîi Kanal. În suburbiile capitalei s-au format nămeţi de zăpadă, iar maşinile staţionate erau acoperite de un strat de mai mulţi centimetri de ninsoare.

Autorităţile moscovite au anunţat pe Telegram că se aşteaptă ca vremea să se deterioreze şi mai mult pe parcursul zilei, când sunt prognozate „precipitaţii puternice” şi „rafale de vânt de până la 23 de metri pe secundă”. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, le-a recomandat locuitorilor să dea dovadă de prudenţă.