Guvernul României distruge, în mod premeditat, presa scrisă de limba română din R. Moldova. Cine îl manevrează, de fapt, pe secretarul de stat Adrian Dupu (PNL)?

Scriitoare și redactor-șef al revistei ”Literatura și arta”, Doina Dabija îl acuză pe Adrian Dupu, controversatul june care conduce, din postura de secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, că acționează în mod premeditat pentru lichidarea presei scrise în limba română din Basarabia.

Amintim că, de câțiva ani, de când Adrian Dupu a fost parașutat la șefia Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, cu largul concurs al PNL și PSD, toate proiectele de finanțare depuse de revistele românești cu tradiție în dreapta Prutului au fost respinse în mod programatic, fără argumente, ba chiar cu răspunsuri obraznice. Asta deși sumele în cauză sunt nu doar insignifiante, ci de-a dreptul rușinoase. Principalele reviste la care ne referim sunt ”Literatura și arta”, ”Ziarul de Gardă”, ”Natura” și ”Noi”.

În schimb, Dupu finanțează instituții de stat (care oricum sunt finanțate de la bugetul R.Moldova). Orice proiect care vorbește despre ”identitatea românească”, ”limba română”, ”România”, ”români” sau ”Unire” este respins iremediabil. Drept urmare, publicații-fanion în cadrul Mișcării de Renaștere Națională au început să dispară, altele abia ținându-se pe o aparentă linie de plutire, în timp ce publicațiile rusești sunt din ce în ce mai multe și împrăștiate la toate chioșcurile și tarabele. Doar un inconștient ar putea gira așa ceva.

De ce distruge Adrian Dupu, în mod premeditat, presa de limbă română din R.Moldova? De această distrugere se face vinovat chiar Guvernul României, care îl menține în funcție pe individul amintit în pofida dezastrului pe care l-a tot cauzat și în absența oricăror realizări. Faptul că Dupu e susținut puternic de PNL și PSD deopotrivă, ne face să ne întrebăm din care zone, mai exact, a fost parașutat junele Dupu în Guvernul României? Oare cine l-a adus și l-a impus pe el acolo, trasându-i o astfel de conduită ce prejudiciază România în stânga Prutului, fiind de neschimbat orice ar face?

Vă prezentăm în integralitate acuzațiile lansate pe Facebook de scriitoarea și jurnalista Doina Dabija:

”Lichidarea presei româneşti din Basarabia

Rolul publicaţiilor româneşti în Basarabia este şi a fost întotdeauna unul important.

Fiindcă, prin articolele de valoare ale intelectualilor noştri, acestea au încercat să informeze corect opinia publică, ajutându-ne să gândim şi să simţim româneşte.

La ora actuală, aceste reviste au rămas din ce în ce mai puţine şi nu atât din lipsa cititorilor, cât din motivul că nu sunt susţinute de nimeni.

Iar realitatea e tristă, pentru că, în timp ce publicaţiile româneşti sunt pe cale să dispară, cele ruseşti se tot înmulţesc şi se află în chioşcuri pe primele rânduri.

Însă la această rusificare şi moldovenizare a poporului nostru nu participă doar Federaţia Rusă, care nu oboseşte cu propaganda ei, ci, din păcate, şi Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova, care şi-a propus să execute fizic toată presa românească din Basarabia, punându-i într-un stil rusesc eticheta de: „Otkazat’!” (Respins)

Se vede însă că acest departament, în frunte cu Secretarul de Stat, Adrian Dupu, nu cunoaşte realităţile din Republica Moldova şi nici cele mai importante reviste româneşti, dând impresia că nu examinează dosarele depuse, dar pune note după ureche ori după spusele altora. Fiindcă, dintre cei 151 de participanţi din acest an, cei care au îndrăznit să menţioneze în proiectele lor: „Promovarea limbii române, realitatea istorică a persoanelor deportate, pentru neam şi ţară ori promovarea României şi a valorilor româneşti în Republica Moldova”, s-au ales cu ştampila – respins în favoarea celor care vor să înfiinţeze: „teatru on-line, revistă de economie, un colţ de pace şi educaţie fără graniţă”. Nu zic, şi acestea or fi importante, dar am impresia că domnul Dupu a respins tocmai dosarele în care a găsit numele de român ori România sau le-a pronunțat verdictul după un joc mai vechi din copilărie în care rupeam petalele unei flori şi ziceam: „ Mă iubeşte, nu mă iubeşte…”

Convingându-mă încă o dată că Secretarul de Stat al DRRM aprobă doar proiecte care-i convin ori rezultatele i se şoptesc din timp.

Însă, un gest lăudabil este că acesta nu uită totuşi de unii prieteni care participă şi ei la această sesiune de finanţare şi le aprobă câte 5-6 proiecte odată, în timp ce revistele: Natura, Noi, Ziarul de Gardă şi Literatura şi arta sunt lichidate printr-o singură mişcare, astfel lipsindu-i de dreptul la informaţie şi adevăr pe cei peste 100 de mii de cititori ai acestor publicaţii.

Se vede însă că atâta timp cât în fruntea Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova se vor afla astfel de oameni ca domnul Dupu, care execută cu uşurinţă orice ordin politic, revistele româneşti din Basarabia nu au nicio şansă de-a fi susţinute.

Dar vor rezista, tovarăşe Secretar de Stat, fiindcă „nu mor caii când vor câinii!”

PS: Rezultatele evaluării proiectelor 2023 le găsiţi pe site-ul drrm.gov.ro”.

