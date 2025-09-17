Guvernul SUA va finanța construcția liniei electrice Strășeni-Gutinaș, în valoare de 130 de milioane de dolari

Guvernul american a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Strășeni-Gutinaș, în valoare de 130 de milioane de dolari, menit să consolideze securitatea energetică a Republicii Moldova. Potrivit Ambasadei SUA la Chișinău, rețeaua va asigura o alimentare fiabilă cu energie de pe piețele europene.

Într-o postare pe Facebook, misiunea diplomatică mai notează că proiectul va crea oportunități semnificative pentru firmele americane, permițând Republicii Moldova să adopte și să utilizeze tehnologii avansate de peste ocean.

„Acesta va debloca potențialul în mai multe sectoare, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a rețelei, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC), energia nucleară și stocarea în baterii”, se menționează în postare.

De asemenea, ambasada susține că, prin sportul acordat, Guvernul SUA își propune să își mențină poziția de lider regional în industrii critice precum gazul, energia nucleară și tehnologia de optimizare a rețelei.

„Creșterea oportunităților de investiții pentru companiile americane în Moldova promovează interesele economice ale ambelor țări și consolidează relațiile bilaterale”, se mai spune în mesaj.

Cu o reacție a venit și premierul Dorin Recean, care le-a mulțumit autorităților americane pentru acest sprijin.

„Astăzi anunț un pas important pentru securitatea energetică a Republicii Moldova. Datorită parteneriatului pentru investiții cu Statele Unite ale Americii, vom construi linia Strășeni-Gutinaș – o nouă conexiune care înseamnă eliminarea șantajului energetic și garanția energiei electrice”, a declarat Dorin Recean.

Linia de înaltă tensiune Strășeni-Gutinaș, va avea o lungime de 190 km și va conecta direct republica Moldova de România și de rețeaua europeană.