De ce SUA nu oferă Ucrainei mai multe arme moderne și de ce aceasta este o greșeală a administrației președintelui Joe Biden, dacă există agenți ruși în puterea americană, când Putin își dă seama că nu poate câștiga în Ucraina și de ce președintele rus va rămâne în istorie ca un prost. John Herbst, fost ambasador al SUA în Ucraina (2003-2006) și director senior al Centrului Eurasia al Atlantic Council, a vorbit despre acest lucru într-un interviu cu Dmitri Gordon.

– Spuneți-mi, vă rog, credeți că războiul se va termina curând?

– Nu știu. După părerea mea, multe lucruri depind de America. Dacă am fi dat tot ceea ce cereți, poate că acest război s-ar fi terminat într-un an și jumătate sau chiar mai devreme…. Dacă dinamica actuală continuă, nu pot prezice sfârșitul acestui război. Totul depinde de Putin: când va realiza că nu poate câștiga, atunci războiul se va încheia. Poate că victoriile tale de peste un an și jumătate îl vor impresiona atât de mult. Dar poate că vor fi 5-6-10 ani. Nu exclud acest lucru. Dar dacă am da totul, am vedea sfârșitul războiului, poate într-un an și jumătate – un an și jumătate. Dar nu în viitorul îndepărtat.

– Când m-am trezit în această dimineață, a fost o dimineață bună. După ce ai spus că războiul ar putea dura zece ani, dimineața a încetat să mai fie bună.

– E important ca rușii să înțeleagă ce am spus… Nu cred că mulți oameni, chiar și la Kremlin, [s-au gândit la asta]… Putin crede că poate fi un învingător într-un an. Dar dacă ar înțelege că ești gata să lupți timp de 10 ani și că sprijinul nostru pentru tine, cel puțin la acest nivel, poate dura atât de mult timp, atunci poate că ar decide: „Nu merită”.

– Spuneți-mi, vă rog, ar trebui să i se permită lui Putin să salveze aparențele? Și dacă nu, ce final vedeți pentru Putin?

– Mi-am recunoscut deja greșeala cu privire la ofensiva rusă. Voi vorbi acum despre o predicție în care am avut dreptate. Când a devenit clar la mijlocul lunii martie [că blitzkrieg-ul rusesc a eșuat], am spus că „cei care au fost întotdeauna în favoarea unei politici blânde față de Putin și care au crezut că Rusia va câștiga rapid războiul ucrainean vor începe acum să vorbească despre necesitatea negocierilor„.

