Hrăneşte-te sănătos când ţii post

Evitarea produselor de origine animală, pe termen scurt, aduce cu sine o îmbunătățire a stării de sănătate, iar organismul elimină mult mai ușor toxinele acumulate de-a lungul anului. Chiar dacă este mult mai restrictiv decât Postul Crăciunului, Postul Paștelui are numeroase beneficii. În primul rând, organismul uman se pregătește pentru venirea anotimpului cald. Tot acum în piețe apar verdețurile, fructele și legumele proaspete, ceea ce înseamnă o alimentație extrem de diversificată.

Postul, sănătos pentru organism

Postul este o perioadă de curățare a organismului de impurități și îmbunătățește funcționarea ficatului și a rinichilor. Dacă în timpul postului alimentația este sănătoasă, compusă din fructe, legume, sucuri naturale sau cereale integrale, o persoană poate slăbi, deoarece organismul este forțat să utilizeze din rezervele de energie.

De cele mai multe ori însă, după încetarea postului, kilogramele pierdute sunt acumulate ușor, dacă nu se respectă normele unei alimentații sănătoase. Este astfel indicat ca, după terminarea perioadei de post, tranziția către o alimentație mai consistentă să se facă treptat și în cantități mici. Postul alimentar contribuie și la creșterea longevității și întârzie apariția unor boli precum Alzheimer, diabet sau afecțiuni cardiovasculare. Tot în timpul postului este indicat să se renunțe și la cafea, alcool sau tutun.

Reguli de urmat pentru un post alimentar sănătos

Pe lângă semnificația religioasă foarte puternică, Postul Paștelui are un rol extrem de benefic pentru organism. În această perioadă se face trecerea de la o alimentație consistentă, de iarnă, la una mai ușoara și mai sănătoasă, de primăvară. Chiar dacă postul înseamnă numeroase restricții, alimentele pe care le consumăm nu trebuie să fie fade. Astfel, poți face numeroase combinații de legume, verdețuri și condimente care să suplimenteze lipsa produselor de origine animală.

1. Nu sări peste micul dejun. Ai mai auzit probabil acest sfat de sute de ori, însă prima masă a zilei este extrem de importantă pentru sănătate. Nu numai că o masă consistentă de dimineață îți va oferi energie pentru întreaga zi, dar pofta de mâncare din timpul zilei se va reduce și vei fi mai puțin tentat să „ronțăi” produse nesănătoase.

2. Mănâncă de cinci ori pe zi. Un organism sănătos funcționează perfect atunci când este aprovizionat constant cu vitaminele și nutrienții de care are nevoie. Este astfel foarte important să ai o alimentație echilibrată, divizată în cinci mese de-a lungul zilei – trei principale și două gustări. Este recomandat ca mesele să fie luate la ore bine stabilite, pe cât posibil, aceleași în fiecare zi. Nu sări peste aceste mese și nu te înfometa. Înfometarea privează organismul de numeroși nutrienți de care are nevoie, cu atât mai mult în timpul postului, care reprezintă o restricție în plus.

3. Înlocuiește carnea cu soia. În post, carnea este total interzisă, astfel că nutrienții din acest aliment trebuie înlocuiți cu unii similari. Acești nutrienți pot fi procurați din produsele pe bază de soia. Atunci când cumperi astfel de produse, ai grijă ca acestea să fie de calitate și fermentate. Se asimilează mult mai repede și conțin nutrienți valoroși. Soia poate fi și un bun înlocuitor al laptelui sau al brânzei. Conține vitamina E, complexul de vitamine B, calciu, fier și magneziu. Soia nu conține colesterol și poate fi astfel consumată și de persoanele cu probleme cardiace.

4. Nu exagera cu fasolea, varza și cartofii. În stare proaspătă, folosite în salate, varza și fasolea sunt foarte sănătoase. Sub formă de fasole bătută sau varză călită se digeră însă foarte greu. În timp, o dietă bazată pe astfel de legume devine monotonă și privează organismul de nutrienți importanți. De asemenea, încearcă pe cât posibil să eviți cartofii prăjiți. Optează pentru cartofii preparați la aburi sau la cuptor, cu diverse condimente.

5. Evită produsele cu aditivi. În această perioadă, pe piață există numeroase produse „de post”. Înainte de a cumpăra astfel de produse, verifică bine eticheta. De cele mai multe ori, aceste preparate conțin conservanți și coloranți artificiali. De asemenea, pe etichetă trebuie să se specifice clar ce conțin aceste produse. Dacă nu există o etichetă corectă, este bine să eviți produsul respectiv.

6. Renunță la margarină. Margarina este un aliment sintetic, care nu conține ingrediente naturale. În perioada de post este indicat să nu înlocuiești untul cu margarină.

7. Evită gemurile și compoturile din comerț. Aceste produse conțin cantități mari de zahăr și îndulcitori, nocivi pentru sănătate. Atunci când ai poftă de ceva dulce, optează pentru fructe proaspete și sucuri naturale.

8. Consumă fibre. Acestea pot fi procurate din nuci, alune, migdale, cereale integrale și semințe. Introdu în alimentația ta de post și orezul, în special cel integral. Acesta reduce aciditatea din sânge și previne osteoporoza.

9. Diversifică alimentația. Primăvara este un anotimp extrem de bogat în ceea ce privește fructele și legumele proaspete. În piețe vei găsi și numeroase verdețuri, extrem de sănătoase pentru organism.

Efectele secundare ale postului

Înainte de a ține un post alimentar, în special atât de lung ca acel al Paștelui, este indicat să discuți cu medicul de familie. În funcție de starea ta generală de sănătate, acesta îți poate recomanda perioada optimă în care să renunți total la alimentele de origine animală. Postul este o perioadă extrem de benefică pentru organism, dacă sunt respectate normele unei alimentații sănătoase și sunt consumate multe fructe, legume proaspete și lichide. Ținut însă pe o perioadă lungă de timp și fără diversificare, postul privează organismul de numeroase vitamine, minerale și nutrienți de care are nevoie pentru a funcționa corect. Organismul va resimți lipsa acestor nutrienți și va reacționa în consecință. Pot apărea astfel de simptome precum oboseala, amețeala, constipația sau deshidratarea. Postul nu este recomandat persoanelor care suferă de diabet, deoarece poate duce la dereglări ale nivelului de zahăr din sânge. Femeile gravide, cele care alăptează sau persoanele cu diverse afecțiuni cronice nu trebuie să țină post.

