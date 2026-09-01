Igor Boțan: Reintegrarea trebuie făcută gradual, fără șocuri pentru populație

Reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul constituțional al Republicii Moldova trebuie realizată gradual, fără a provoca șocuri sau crize umanitare, însă schimbările sunt inevitabile, consideră expertul Igor Boțan. Potrivit lui, războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina a modificat radical contextul în care evoluează regiunea transnistreană și a oferit Chișinăului instrumente suplimentare pentru a apropia cele două maluri ale Nistrului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei dezbateri publice organizate de Agenția de presă IPN, cu tema „Anularea inegalităților fiscale ca parte componentă a reintegrării”.

Igor Boțan a explicat că, după închiderea de către Ucraina, în 2022, a segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, agenții economici din regiune au fost nevoiți să desfășoare comerțul extern în cooperare cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. În opinia sa, viitorul regiunii depinde într-o mare măsură de evoluția războiului din Ucraina.

„Dacă Ucraina va rezista agresiunii rusești, problema transnistreană poate fi soluționată treptat, prin metode pașnice și prin argumente economice și politice”, susține expertul.

Totodată, Igor Boțan susține că măsurile adoptate de autoritățile de la Chișinău trebuie explicate foarte clar locuitorilor din stânga Nistrului. „Toate aceste măsuri sunt inevitabile, ele vor fi introduse gradual, astfel încât cetățenii să nu aibă de suferit”, a spus expertul.

El a subliniat că Republica Moldova trebuie să transmită un mesaj clar celor aproximativ 360.000 de locuitori ai regiunii pe care îi consideră concetățeni și să demonstreze că măsurile economice și fiscale nu urmăresc pedepsirea populației. Expertul a avertizat, totodată, că o deteriorare bruscă a situației din regiune ar putea genera o criză umanitară pentru care Republica Moldova nu dispune de resurse suficiente pentru a-i înlătura rapid consecințele.

În opinia lui Igor Boțan, obiectivul trebuie să fie recuperarea, într-o perspectivă de termen mediu, a controlului constituțional asupra teritoriului din stânga Nistrului. El a menționat și dimensiunea economică a procesului. Reintegrarea va necesita investiții importante în infrastructură, economie și domeniul social, iar o parte din costuri va fi suportată de la bugetul de stat.

În cadrul dezbaterii, Igor Boțan a susținut și ideea Fondului de convergență, în care să fie direcționate resursele rezultate din activitatea de comerț extern a agenților economici din regiunea transnistreană. Potrivit expertului, aceste resurse ar putea fi utilizate ulterior pentru modernizarea infrastructurii și pentru acoperirea unor costuri ale procesului de reintegrare.