Ilham Aliyev a declarat că le-a propus armenilor să conducă municipalități

“Pe parcursul celor trei ani de la sfârșitul celui de-al doilea război din Karabah, am declarat public de mai multe ori că noi îi considerăm pe armenii care trăiesc în Karabah drept cetățenii noștri. Credem că aceștia au fost manipulați de liderii separatiști. Și le-am oferit condițiile în care ar putea rămâne și continua să trăiască pe acel teritoriu. Acest lucru a fost în deplină conformitate cu dreptul internațional.” Așa a declarat președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în cadrul forumului “Karabah: Întoarcerea acasă după 30 de ani. Realizări și dificultăți”, organizat de Universitatea ADA împreună cu Centrul de analiză a relațiilor internaționale.

Potrivit președintelui Aliyev, singurul lucru pe care armenii care trăiesc în Karabah “trebuiau să îl facă era să solicite cetățenia azeră”. De asemenea, au fost abordate aspecte legate de securitatea și drepturile lor. Am declarat în repetate rânduri că securitatea lor va fi asigurată în conformitate cu Constituția Azerbaidjanului și cu obligațiile sale față de organizațiile internaționale. În ceea ce privește drepturile lor, am declarat în mod public că acestea vor fi asigurate pe aceeași bază”.

“Procesul se prelungea și apoi ne-am dat seama că exista un fel de barieră între noi și armenii din Karabah. Nu știu dacă a fost instituită de guvernul armean sau de separatiștii locali. Dar atunci am decis să începem să comunicăm și am numit un reprezentant special – unul dintre deputații noștri – cu sarcina de a începe o conversație cu reprezentanții comunității armene. Am convenit chiar ca prima întrevedere să aibă loc în Khojaly, pe atunci încă ocupată, la baza contingentului rus de menținere a păcii. Și această întrevedere a avut loc. A fost prima întrevedere în care am oferit armenilor să rămână și să se integreze. Din nefericire, cuvântul “reintegrare”, pe care îl folosesc de multe ori, a fost perceput cu ironie la vremea respectivă, atât de către guvernul armean, cât și de către separatiști, aceiași separatiști care acum își așteaptă sentința în centre de detenție preventivă.

Ne-am oferit să organizăm o a doua întrevedere în orașul Yevlakh, la mai puțin de o oră de mers cu mașina de la Karabah, și să organizăm astfel de întrevederi întâlniri în mod regulat. Din păcate, armenii din Karabah, mă refer la cei care se consideră lideri, au refuzat. I-am invitat public de mai multe ori, cel puțin de două ori, dar au refuzat”, le-a spus Ilham Aliyev invitaților forumului.

Șeful statului a remarcat că armenii din Karabah “nici măcar nu au vrut să vorbească cu noi. Și atunci am decis să folosim alte canale, pe care le-am anunțat public. Am făcut publică propunerea noastră de reintegrare. A fost publicată… Am lansat un portal electronic pentru reintegrare, unde se poate înregistra oricine dorește să obțină cetățenia azeră.

Și, bineînțeles, toate drepturile pe care le-am propus au fost, de asemenea, supuse unor consultări ulterioare. Dar cred că propunerile noastre au fost absolut acceptabile și bazate pe cele mai bune practici, pe convențiile europene privind minoritățile naționale, limbile, dreptul la educație în limba maternă, drepturile religioase, culturale și municipale, dreptul de a-și alege proprii reprezentanți în alegerile municipale.

I-am informat chiar și despre alegerile noastre municipale, planificate pentru sfârșitul anului 2024, astfel încât să poată participa și ei. Își pot alege singuri proprii reprezentanți în calitate de lideri municipali. Ce altceva ar mai fi trebuit să le dăm sau să le oferim?

Acesta a fost maximul posibil și totul s-a întâmplat într-un mod absolut transparent. Am trimis aceeași propunere capitalelor care doreau să fie mediatori. Mă refer la Uniunea Europeană, Bruxelles și Washington. Așa că am făcut totul în mod absolut transparent. Dar au spus nu. Și știți când au fost de acord să se întâlnească? Abia după 20 septembrie”.

Sursă: Haqqin.az

