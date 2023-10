Ilham Aliyev despre era păcii în Caucazul de Sud

În urmă cu trei ani, Azerbaidjanul și-a atins principalul obiectiv – și-a restabilit integritatea teritorială încălcată timp de 30 de ani, a declarat Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev în cadrul ceremoniei de deschidere a celui de-al 74-lea Congres Internațional de Astronautică.

“Am fost victime ale ocupației și ale epurării etnice. A fost o tragedie imensă pentru poporul nostru și o mare catastrofă umanitară. Am încercat timp de mulți ani să soluționăm conflictul pe cale pașnică și să punem capăt ocupației pe cale pașnică. Timp de 28 de ani ne-am arătat angajamentul ferm față de procesul de negociere, dar acum trei ani ne-am exercitat dreptul la autoapărare în conformitate cu Carta ONU… ne-am eliberat teritoriile de sub ocupație, am pus capăt ocupației. Luna trecută ne-am restabilit pe deplin suveranitatea pe întreg teritoriul țării”, a declarat șeful statului.

Ilham Aliyev a remarcat cu regret că organizațiile internaționale care ar fi trebuit să pună capăt conflictului nu au obținut niciun rezultat în acest sens: “Patru rezoluții ale ONU au cerut retragerea completă, imediată și necondiționată a forțelor armate armene de pe teritoriul nostru. Totuși, aceste rezoluții au rămas pe hârtie timp de 27 de ani. Am asigurat punerea în aplicare a acestor rezoluții cu prețul vieții șehizilor noștri”.

“Experiența de restabilire a integrității noastre teritoriale este un fenomen unic și irepetabil. Am pus capăt conflictului. Ca urmare a soluționării acestui conflict, ne-am păstrat demnitatea și am restabilit dreptul internațional… Astăzi putem intra într-o eră a păcii în Caucazul de Sud. Acesta este punctul nostru de vedere. Cooperare, proiecte reciproc avantajoase, beneficii reciproce – toate acestea le demonstrăm astăzi”, a remarcat șeful statului.

Sursa: Haqqin.az

