Imagini din satelit: Rușii au început să construiască linii defensive în nordul Crimeii

Noi imagini realizate din satelit arată că armata Moscovei a început să construiască tranșee și alte linii defensive în nordul Crimeii după înfrângerile suferite în ultima perioadă în sudul Ucrainei, scrie Hotnews.

Cercetătorul independent Benjamin Pittet cataloghează evoluția drept una „surprinzătoare”, ulterior, distribuind pe pagina sa de Twitter mai multe fotografii realizate de sistemul de sateliți „Planet”.

În unele zone de la granița cu regiunea Herson aflată la nord de Crimeea, ocupanții ruși au reparat și tranșee deja existente, pe lângă construirea unora noi.

Russia has restored the trenches of the Chonhar checkpoint between Crimea and the Kherson Oblast. New trenches were also built.

Una dintre fotografii, chiar din apropierea orașului Armiansk aflat în Istmul Perekop ce leagă Crimeea de restul Ucrainei, a surprins inclusiv un buldozer în timpul operațiunilor de construire și reparare, potrivit sursei citate.

The situation is the same in the north-western part of Crimea, near Armyansk. Old trenches are renovated and new ones are dug.

In this image, we can see an excavator digging a new trench.

