VIDEO. Delir total la televiziunile rusești. Soloviov îl compară pe Putin cu Stalin: „Trebuie să fii un om foarte curajos să iei o asemenea decizie”

Decizia de retragere a trupelor din Herson a fost comentată într-o atmosferă funebră la televiziunile rusești, cu privire îndurerate și comparații între acțiunile lui Putin și cele ale lui Stalin, scrie Hotnews.

„Este o decizie foarte dificilă și trebuie să fii un om foarte curajos să iei o asemenea decizie. Altfel spus, generalul Surovkin înțelege foarte bine că ia această decizie ca un militar și îi dă raportul ministerului Apărării ca un militar”, își începe propagandistul Soloviov discursul într-o atmosferă vizibil apăsată în emisiunea sa de miercuri seara.

The atmosphere on Solovyov’s show last night was almost funereal

He defended the „difficult” decision to withdraw from Kherson as a purely military one (not Putin’s fault) + contrasted it with „painful episodes” in history when political leaders had meddled in military affairs pic.twitter.com/tH9nPA5kgp

