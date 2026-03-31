Imaginile care au cutremurat România! 350 de mii de euro CASH, descoperiți la fostul șef de cabinet al liderului Coaliției Sorin Grindeanu

Percheziții de amploare au fost declanșate marți dimineața de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar care vizează Autoritatea Rutieră Română și angajați ai instituției.

Suspiciunile anchetatorilor sunt legate de șpăgi de zeci de mii de euro.

În fruntea listei de suspecți din acest dosar de corupție este chiar directorul instituției, Cristian Anton, nimeni altul decât fostul șef de cabinet al celui care era la vremea respectivă ministru al Transporturilor, actualul lider al PSD, Sorin Grindeanu.

Dosarul cercetat de procurorii DNA din structura teritorială de la Cluj-Napoca investighează de luni bune – și au apelat inclusiv la investigatori sub acoperire sau colaboratori – într-o cercetare legată de modalitatea în care angajați ai Autorității Rutiere Române s-ar fi îmbogățit pe seama șoferilor care își doreau atestat de profesioniști.

Așa încât, de dimineață s-au derulat percheziții, iar, de aproximativ o oră, însuși directorul autorității, Cristian Anton, a ajuns în biroul său, însoțit de anchetatorii de la DNA, pentru a fi percheziționat biroul.

Asta în condițiile în care, de dimineață, i-au fost verificate locuințele, atât cea din Timișoara, cât și cele din Capitală. De altfel, într-una dintre aceste locuințe, spun surse apropiate de anchetă, procurorii DNA ar fi descoperit aproximativ 350.000 euro, sumă pe care Anton va trebui să o justifice.

Și, cel puțin deocamdată, banii intră în custodia procurorilor DNA și vor face obiectul acestor cercetări cercetări legate de o presupusă grupare infracțională constituită în urmă cu luni bune la nivelul Autorității Rutiere Române, care s-ar fi îmbogățit pe seama șoferilor cărora, spun procurorii de la Direcția Națională Anticorupție, le-ar fi fost vândute, realmente, subiectele de examen, pentru sume cuprinse între 600 și 1.500 euro.

De altfel, estimarea de până acum a anchetatorilor vorbește despre șpăgi de peste 70.000 euro. Acestea sunt, practic, suspiciunile pentru care Cristian Anton și alți 11 suspecți vor trebui să dea explicații, să dea socoteală, evident, după finalizarea perchezițiilor.

Iar la capătul audierilor nu este exclus ca împotriva lor să fie luate inclusiv măsuri preventive.

De altfel, cel puțin până în acest moment, Cristian Anton nu a comentat câtuși de puțin aceste suspiciuni ce planează asupra sa.

A refuzat, la intrarea în sediul autorității, să facă orice comentariu.