În loc să se uite că șoselele din Moldova sunt pline de gropi, „dominatorul” Spînu are timp de polemici cu Ivan Ceban

Republica Moldova are 0 (zero) kilometri de autostradă. Odată cu venirea „dominatorului” în funcție, R. Moldova are 0 (zero) kilometri de autostradă planificată sau aflată în stare de proiectare.

Pretura Sectorului Centru a venit cu precizări la comentariile și părerile expuse privind modalitatea de reabilitare a unei subterane din centrul capitalei. Printre cei care au criticat a fost si vicepremierul Andrei Spînu, care a scris că „Ion (n.red primarul Ion Ceban) a decis să investească în eficiența energetică a Chișinăului”.

Reacțiile au început să apară, după ce Pretura a publicat mai multe imagini cu subterana în proces de reparație.

„Lucrările de reabilitare a pasajului subteran din intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Ciuflea, din sectorul Centru al capitalei, avansează, tunelul pietonal urmând să fie redeschis spre acces de curând”, se menționa dimineață într-un comunicat, care era însoțit de mai multe poze.

Pe lângă multiplele comentarii apărute pe rețelele de socializare, în seara de 15 august, și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu a făcut o postare ironică pe pagina sa de Facebook.

„Ion (Ivan) a decis să investească în eficiența energetică a Chișinăului. A început cu subteranele”, a spus Spînu.

