Importurile din Ucraina distrug o industrie importantă din România

Preţul mierii convenţionale polifloră a scăzut la aproape jumătate pe fondul importurilor din Ucraina, atrage atenţia Asociaţia Apicultorilor Profesionişti, în contextul în care Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Buzău a anunţat o schemă de sprijin financiar pentru compensarea parţială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit DAJ, apicultorii pot depune cereri în vederea obţinerii sprijinului financiar la sediul instituţiei, până la data de 11 aprilie 2024. Cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 5 euro/familia de albine, pentru numărul de familii de albine deţinut la 31 decembrie 2023. Cursul de schimb valutar euro/lei este cel comunicat de BNR la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024. Cererea se depune la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău din Municipiul Buzău, a anunţat DAJ Buzău.

Importurile din Ucraina pentru apicultori, sprijinul financiar acordat prin DAJ este binevenit în contextul în care importurile de miere din Ucraina au înjumătăţit preţul pentru mierea convenţională autohtonă. Este un minimis, 25 de lei per familia de albine, avem termen timp de o lună pentru depunerea dosarelor. Preţul la miere, chiar dacă să spunem, unii dintre apicultori au reuşit să obţină o mică producţie de miere, preţul de 8 lei/kg la convenţional miere polifloră şi 11,5 lei/kg pentru cea bio este deosebit de scăzut. Acum 4-5 ani preţul unui kilogram de miere la convenţional era de aproximativ 16 lei, la bio 18 lei.

Este o problemă veche, practic am resimţit asta din 2019 când Ucraina a fost privată de anumite impozite şi taxe pentru produsele pe care le exportă în Uniunea Europeană (UE), dar mai ales în ultimii 2 ani sesizăm un regres mare legat de preţ tocmai datorită faptului că foarte multă miere vine din Ucraina. Nu ar fi nimic dacă ar fi una naturală ucraineană dar în mare parte mierea este chinezească, artificială aproape de însuşirile mierii naturale şi asta face ca în UE să intre miere de genul acesta la un preţ mai mic…Este foarte multă miere stocată la apicultori pentru că nu au dat-o, sau alţii au vândut-o la preţul pe care l-am spus anterior”, a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Asociaţiei Apicultorilor Profesionişti Buzău, Mihăilă Prahoveanu.

Industria românească de apicultură Totodată, conducerea asociaţiei a constatat o scădere a interesului pentru apicultură, pusă pe seama secetei, a preţurilor ridicate pentru inputuri, dar şi ca urmare a profitului din ce în ce mai scăzut înregistrat de la an la an. “Era necesară intervenţia Guvernului pentru a sprijini apicultura pentru că am avut un an deosebit de greu, cu o producţie foarte mică. Apicultorii nu au beneficiat de un profit, pierderile sunt imense şi în efectivul familiilor de albine pentru că ştim cu toţii seceta cumplită de anul trecut, care se prelungeşte şi anul acesta. Vremea este rea când înfloreşte baza meliferă, cheltuieli mari pe linia asigurării hranei pentru perioada de iarnă, având în vedere că albina nu a reuşit să-şi asigure hrana din natură, a fost nevoie să se intervină cu siropuri.

Apicultura e pe ducă, o faci din pasiune dar dacă nu ai şi un profit să susţii afacerea, atunci normal că nu te poţi ţine de ea. La nivelul asociaţiei sunt foarte mulţi apicultori, vreo 600-700, dar mulţi dintre ei şi-au micşorat exploataţiile şi şi-au luat servici, ba mai mulţi au plecat în afara ţării iar exploataţia pe care o aveau au vândut-o. Chiar şi preţul stupilor a scăzut foarte mult pentru că sunt multe anunţuri de vânzări de familii de albine. Nu pot să mai îndemn un tânăr la ora actuală să se mai direcţioneze către o asemenea activitate pentru că nu este ceea ce ar trebui să fie, mai precizează sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!