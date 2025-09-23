În timp ce autoritățile tac, avocatul lui Plahotniuc confirmă: Joi acesta va fi extrădat

Ex-deputatul Vladimir Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. Anunțul a fost făcut de avocatul său, Lucian Rogac.

„Stimați cetățeni, în condițiile în care autoritățile de resort din Republica Moldova au trecut sub tăcere orice detaliu despre mersul procedurii de extrădare a clientului meu, Vladimir Plahotniuc, vreau să fac un anunț important legat de acest subiect.

Astfel, ținând cont de ultimele informații, care le-au primit colegii mei din Grecia de la autoritățile elene, vreau să comunic faptul că procesul de extrădare va avea loc pe data de 25.09.2025.

Am decis să fac această precizare și după ce am fost contactat de mai multe instituții media, care solicită informații despre mersul procedurii de extrădare.

Pe această cale, facem un apel repetat către autoritățile de la Chișinău să nu admită sub nicio formă transformarea extrădării lui Vlad Plahotniuc într-un proces show public și să respecte întocmai prevederile legale în vigoare”, a scris avocatul său pe rețele.