Înmormântarea lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă în Arizona, cu Trump și JD Vance printre vorbitori

Mii de oameni sunt așteptați duminică la Glendale, Arizona, pentru înmormântarea activistului conservator Charlie Kirk. La ceremonie vor vorbi Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și alți lideri republicani, în condiții de securitate sporită.

Slujba memorială publică și înmormântarea lui Charlie Kirk, activist conservator și apropiat al președintelui Donald Trump, care a fost ucis pe 10 septembrie, vor avea loc duminică dimineață în Arizona, în condiții stricte de securitate, potrivit The Independent.

Mulți membri ai administrației Trump vor fi prezenți la State Farm Stadium din Glendale, Arizona, o suburbie a orașului Phoenix, unde se află sediul organizației lui Kirk, Turning Point USA. Stadionul este gazda echipei NFL Arizona Cardinals și are o capacitate de 63.000 de locuri, extensibilă la peste 73.000 pentru evenimente de mare amploare.

Arena Desert Diamond, aflată în apropiere, va servi drept spațiu suplimentar și poate găzdui încă 19.000 de persoane. Intrarea este gratuită și se face pe principiul „primul venit, primul servit”, deși participanții sunt încurajați să se înregistreze pentru bilete.

Evenimentul va fi transmis în direct pe contul Rumble al lui Kirk și difuzat de unele posturi de știri.

Pe lângă președinte, printre vorbitori se numără vicepreședintele JD Vance; Marco Rubio, secretar de stat; Pete Hegseth, secretar al apărării; Tulsi Gabbard, director al Serviciilor Naționale de Informații; Susie Wiles, șefa de cabinet a Casei Albe; și Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet.

Văduva lui Kirk, Erika Kirk, care a preluat conducerea Turning Point USA, este de asemenea programată să se adreseze participanților.







