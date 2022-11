Întrebarea lui Sunac către Putin dacă ar veni la G20

Premierul britanic Rishi Sunac a răspuns la întrebarea ce i-ar spune lui Vladimir Putin dacă președintele rus ar veni la G20, scrie BBC.

„În această dimineață am asistat la condamnarea internațională a războiului Rusiei în Ucraina, cu ministrul rus de externe stând acolo, am subliniat atât natura ilegală și barbară a războiului Rusiei, cât și impactul devastator pe care îl are asupra oamenilor din întreaga lume din cauza prețurilor ridicate la energie și alimente”, a spus Sunak.

„Avem obligația de a lucra cu aliații noștri din G20 pentru a repara economia globală, a reduce inflația și a păstra ordinea internațională – și asta vom face”, a adăugat șeful guvernului britanic.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat, în cadrul summitului G20 de pe insula indoneziană Bali, că cea mai eficientă modalitate de a restabili economia globală este de a pune capăt războiului din Ucraina.

