Investitorii sunt optimişti pentru economia globală în 2025

Investitorii par optimişti în privinţa economiei globale în 2025 şi pun accent pe abilitatea companiilor de a depăşi crizele în decizia de investiţii, potrivit sondajului PwC 2024 Global Investor Survey, dat joi publicităţii, informează agerpres.ro. În acest sens, datele indică faptul că 51% dintre respondenţii la sondaj se aşteaptă la creştere anul viitor. Riscurile cibernetice şi conflictele geopolitice ocupă primele poziţii în topul ameninţărilor percepute de investitori în această ediţie, comparativ cu sondajul precedent în care indicau inflaţia şi volatilitatea macroeconomică. Având în vedere aceste riscuri, aproape nouă din zece spun că abilitatea unei companii de a depăşi o criză este un factor important în luarea deciziilor de investiţii. “În timp ce, la nivel global, volatilitatea macroeconomică nu mai reprezintă o provocare majoră pentru investitori, în România, preocuparea pentru stabilitate şi predictibilitate rămâne pe primul loc. Motivele ţin, pe de o parte, de deteriorarea indicatorilor macroeconomici, respectiv o creştere economică sub aşteptări în acest an şi o adâncire a deficitelor de cont curent şi bugetar, iar pe de altă parte de turbulenţele politice recente care au condus la amânarea alegerilor prezidenţiale şi la incertitudinea privind formarea unui nou guvern. Aşteptarea investitorilor este ca programul economic pe care îl va implementa următorul guvern, începând din 2025, să readucă echilibrele în economie, să relanseze creşterea şi, implicit, să diminueze riscurile pentru investiţii”, a declarat Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România, citat în comunicat. Majoritatea investitorilor la nivel global consideră că este foarte important ca întreprinderile să-şi regândească modelele de afaceri şi să-şi majoreze investiţiile în strategii şi soluţii de reducere a riscurilor.

Aproximativ trei din zece investitori spun că percep companiile ca fiind foarte sau extrem de expuse la perturbările tehnologice şi că se confruntă cu o disponibilitate redusă de lucrători cu competenţe-cheie. Aproape două treimi dintre investitori arată, de asemenea, că este foarte sau extrem de important ca întreprinderile să inoveze ca răspuns la reglementările guvernamentale, la schimbările în preferinţele clienţilor şi la instabilitatea lanţului de aprovizionare. Jumătate sau mai mult spun acelaşi lucru despre acţiunile concurenţilor, geopolitică şi schimbările demografice. În ceea ce priveşte inteligenţa artificială (IA) vs angajaţi, investitorii consideră că nu trebuie să existe un compromis între cele două părţi. Aproape trei sferturi dintre respondenţi îndeamnă companiile în care investesc sau pe care le controlează să investească în modernizarea forţei de muncă. Mai mult, o treime se aşteaptă ca inteligenţa artificială să determine creşteri ale numărului de angajaţi cu 5% sau mai mult – la egalitate cu proporţia celor care se aşteaptă la schimbări mici sau inexistente ale numărului de angajaţi.

Majoritatea investitorilor sunt optimişti cu privire la beneficiile inteligenţei artificiale generative, în special în ceea ce priveşte scalabilitatea, măsurarea randamentului investiţiilor (ROI), impactul asupra forţei de muncă, percepţia părţilor interesate şi cheltuielile de capital. Aproape trei sferturi dintre respondenţi indică, de asemenea, că societăţile ar trebui să-şi majoreze moderat (42%) sau semnificativ (31%) investiţiile pentru a implementa IA la scară largă. Sondajul a reliefat că investitorii vor creşte investiţiile în companiile care iau măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. Astfel, aproape o treime dintre investitori se aşteaptă ca, în următoarele 12 luni, companiile în care investesc să fie foarte sau extrem de expuse ameninţărilor generate de schimbările climatice. Mai mult, trei sferturi dintre respondenţii la sondaj spun că îşi vor creşte moderat sau semnificativ investiţiile în companii care iau o serie de măsuri legate de climă, în special în crearea unor lanţuri de aprovizionare sustenabile (80%). “Atunci când evaluează planurile de tranziţie la zero ale companiilor, investitorii consideră că guvernanţa (72%) şi cheltuielile de capital sau de exploatare asociate (68%) sunt foarte sau extrem de importante. În plus, 71% spun că societăţile ar trebui să includă ESG/sustenabilitatea direct în strategiile lor corporative”, mai arată specialiştii PwC. PwC este o reţea de firme prezentă în 149 de ţări cu mai mult de 370.000 de profesionişti ce oferă servicii de calitate în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!