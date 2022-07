Învinge insomnia prin alimentaţie

Pentru a rezolva această problemă, unele persoane apelează la somnifere, dar metoda nu este cea mai indicată. În cazul în care suferi de insomnie pe parcursul unei perioade îndelungate este bine să te adresezi unui specialist, iar dacă ai insomnie o perioadă scurtă de timp, alimentaţia poate fi un remediu excelent. Ea prezintă o importanţă deosebită în profilaxia şi tratamentul insomniei, rezultatul fiind un somn mai bun. Aşadar, anumite alimente ajută la inducerea somnului, în timp ce altele îl inhibă.

Alimente împotriva insomniei

Pe lista alimentelor care au un efect sedativ şi care te vor ajuta să adormi mai uşor se află legumele cu frunze verzi, dar şi zarzavaturile. Salata verde este un alt antidot împotriva insomniei, datorită unor substanţe care sunt prezente în compoziţia sa. Astfel, salata verde trebuie să se regăsească constant în cina zilnică, alături de legume şi peşte. Cerealele integrale, precum orezul brun sau ovăzul, dar şi ciupercile, fructele sau seminţele sunt surse bogate de carbohidraţi complecşi care au un efect sedativ. La fel de bune „somnifere” sunt şi supele de legume, cartofii fierţi sau copţi ori fasolea, soia sau mazărea. Încă din cele mai vechi timpuri, un remediu excelent împotriva insomniei este laptele dulce. Astfel, un pahar cu lapte băut seara, înainte de culcare, induce somnul şi previne trezirea pe timpul nopţii. Un exemplu de meniu pentru cină poate să conţină carne uşoară de pui, ton sau curcan, un pahar cu lapte dulce şi pâine integrală. Din gama de băuturi care induc somnul fac parte ceaiurile de plante sau sucurile naturale proaspete din legume sau fructe. Şi anumite condimente sau verdeţuri sunt recomandate persoanelor care suferă de insomnie. Aşadar, încearcă să consumi cât mai des pătrunjel, mărar, leuştean, ţelină, tarhon, mentă, busuioc, lămâie, oţet de mere, ceapă, usturoi, ghimbir, hrean, cimbru, boabe de muştar, coriandru, dafin sau scorţişoară. Ca îndulcitori, împotriva insomiei sunt recomandate mierea sau zahărul brun nerafinat, iar uleiurile indicate sunt cele presate la rece, de măsline, de floarea-soarelui, de dovleac sau de susan. Iată şi câteva sugestii pentru gustări care te vor ajuta să ai un somn liniştit şi odihnitor: ouă cu pâine prăjită, pâine de cereale integrale cu fasole, cereale neîndulcite cu lapte de soia sau orez cu linte.

Alimente care provoacă insomnia

Anumite alimente trebuie evitate de către persoanele care suferă de insomnie. Printre acestea se află ceaiul negru, cafeaua, ciocolata, alcoolul, alimentele conservate, sarea şi zahărul în exces, precum şi alimentele care conţin aditivi alimentari. Totodată, seara trebuie evitate mesele copioase, bogate în proteine, alimentele prăjite, supele sau sosurile grase, preparatele cu grăsime animală ori alimentele care produc fermentaţie, murături în oţet sau conservele în bulion. La cină nu trebuie să se regăsească în meniu mezelurile, şunca sau cârnaţii, care conţin foarte mulţi aditivi, dar nici roşiile, vinetele, brânza fermentată sau spanacul nu sunt cea mai bună alegere. Carnea prelucrată sau afumată are un nivel ridicat de tiramină, o substanţă care, odată ajunsă în creier, alungă somnul. În plus, aceasta nu este nici sănătoasă. Dulciurile sau produsele de patiserie, precum prăjiturile, îngheţata, gogoşile, frişca, budincile sau napolitanele nu sunt indicate insomniacilor. Şi ciocolata cu lapte provoacă insomnie. Batoanele cu ciocolată conţin tirozină, care ulterior se transformă în dopamină, un stimulent care provoacă agitaţie şi înlătură somnul pe timpul nopţii.

Fă cure cu drojdie de bere sau polen

Împotriva insomniei, foarte eficiente sunt curele cu drojdie de bere sau cu polen. Cura cu drojdie de bere trebuie urmată timp de două săptămâni. Se înghit două linguriţe de drojdie şi o linguriţă de miere pe stomacul gol, înainte cu 30 de minute de masa principală. Cura cu polen este la fel de eficientă împotriva insomniei. Se ia o linguriţă de polen pe zi, dimineaţa, cu 30 de minute înainte de micul dejun. Este important ca polenul să se ţină cât mai mult timp în gură şi să se mestece încet.