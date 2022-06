ISW: Rușii desfășoară un război psihologic și informațonal în Severodonețk. Soldații de elită ai lui Putin refuză să lupte în Lugansk

În evaluarea de miercuri noapte spre joi dimineață, Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) susține că forțele rusești intensifică utilizarea operațiunilor psihologice și informaționale pentru a afecta moralul soldaților ucraineni.

De asemena, ISW notează că direcția principală de informații din Ucraina (GUR) a dezvăluit miercuri că forțele Moscovei trimit mesaje de amenințare pe dispozitivele personale ale militarilor ucraineni, cerându-le să-și trădeze jurământul de serviciu, să depună armele, să se predea sau să dezerteze în Rusia.

Totodată, experții americani mai precizează, citând raportările GUR, că forțele ruse trimit mesaje pe o varietate de platforme, inclusiv Telegram, Viber, Signal, WhatsApp sau chiar SMS-uri, dar și că mesajele folosesc informații de localizare pentru a amenința că vor face rău soldaților ucraineni sau membrilor familiilor acestora.

Expertul militar ucrainean Dmitri Snegirov a remarcat, în plus, că propagandiștii ruși desfășoară campanii informaționale și psihologice pentru a deteriora moralul trupelor ucrainene prin difuzarea de informații conform cărora bătălia pentru Severodonețk va deveni „următorul Mariupol”, se arată în raportul ISW.

Aceste atacuri informaționale și psihologice urmăresc probabil să scadă moralul militarilor ucraineni, în timp ce operațiunile pe mai multe axe de înaintare continuă să genereze un număr mare de victime atât de partea ucraineană, cât și de partea rusă, mai precizează analiștii americani.

Comandanții militari ruși continuă să se confrunte cu provocări legate de generarea de forțe de luptă. Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei a raportat că birourile de înrolare militară din Crimeea falsifică rezultatele examenelor medicale obligatorii administrate în timpul perioadei de recrutare de vară pentru a maximiza numărul de recruți, susține ISW.

Poliția rusă a arestat un bărbat care a aruncat un cocktail Molotov și a dat foc unei clădiri administrative locale din Crimeea în semn de protest față de invazia în Ucraina, ceea ce indică probabil o nemulțumire tot mai mare față de eforturile de război ale Rusiei. De altfel, mobilizarea forțată în Republicile Populare Donețk și Lugansk exacerbează tensiunile sociale și provoacă proteste în Donbas, mai punctează analiștii americani.

Statul Major General ucrainean a raportat, de asemenea, că elemente nespecificate ale Diviziilor de Asalt Aeropurtat 106 și 76 ale Gărzii (formațiuni de elită ale armatei Moscovei) au refuzat să participe la lupte în regiunea Lugansk și s-au întors în Rusia. Divizia 76-a de Asalt Aeropurtat a Gărzilor a participat anterior la asalturile asupra Kievului, Izium și Popasna, ceea ce a dus probabil la demoralizarea trupelor, mai arată evaluarea ISW.

#Russian forces are escalating psychological and information operations to damage the morale of #Ukrainian soldiers and continued assaults against Ukrainian positions in #Severodonetsk.

Read the full report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/titIc2rblA pic.twitter.com/cPhMPYgd6v

— ISW (@TheStudyofWar) June 8, 2022