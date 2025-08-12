Italia // Un copil de 4 ani din R. Moldova, mort după ce a rămas blocat într-un automobil lăsat sub soare

Un copil de 4 ani din R. Moldova a murit din cauza unui șoc termic după ce a rămas blocat într-un automobil lăsat sub soare. Tragedia s-a produs la Olmedo, în nord-vestul insulei italiene Sardinia.

Potrivit presei apenine, familia băiatului a venit în Italia în vacanță. Săptămâna trecută, profitând de neatenția părinților, copilul a ieșit din casă. Peste o perioadă de timp, cuplul a observat lipsa copilului și a început să-l caute, găsindu-l inconștient în mașina lor, parcată sub soarele arzător.

Cea care l-a găsit băiatul a fost mama, care a sunat imediat la serviciile de urgență. La fața locului au sosit o ambulanță și carabinierii. Părinții le-au relatat militarilor ce se întâmplase, iar copilul a fost transportat de urgență la spital.

Fiind în stare critică, băiatul a fost internat la secția de terapie intensivă. Peste câteva zile, medicii au decis transferarea acestuia într-un spital din Roma.

Duminica, 10 august, starea copilului s-ar fi stabilizat. Cu regret, în dimineața zilei de luni, 11 august, situația s-a agravat brusc, iar copilul nu a mai putut fi salvat.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru a clarifica toate aspectele. Cele relatate de părinții copilului sunt acum verificată de anchetatori. Potrivit autorităților, pentru a suferi un șoc termic fatal, băiatul trebuia să fi rămas mult timp închis în mașina expusă direct la soare.







