Kuleba: „Acest război nu ar fi avut loc dacă Ucraina era membră a NATO”

Ministrul ucrainean de exterene, Dmitro Kuleba a declarat din nou că a fost o greşeală strategică faptul că Germania şi Franţa s-au opus aderării Ucrainei la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în 2008, informează luni dpa cu referire la Agerpres.ro.

Kuleba susține că Ucraina plăteşte pentru această greşeală.

„Dacă eram ţară membră a NATO, acest război nu ar fi avut loc”, a menționat el în cadrul unei emisiuni la postul american de televiziune NBC.

De asemenea, Kuleba a acuzat că Germania a eşuat în susţinerea ţării sale, din cauză că Berlinul continuă să gândească în termeni de arme defensive şi ofensive atunci când vine vorba de echipament militar.

„Dacă nu am pierde o mulţime de timp discutând despre defensiv contra ofensiv şi despre ce are nevoie şi ce nu are nevoie Ucraina, atunci am fi fost într-o poziţie diferită acum, într-o poziţie mult mai puternică”, a mai adăugat Kuleba.

Diplomatul ucrainean a mai subliniat că ţara sa propune ”o înţelegere cinstită” Alianţei Nord-Atlantice şi Occidentului.

„Voi ne furnizaţi tot ce avem nevoie. Iar noi luptăm ca voi să nu trebuiască să intraţi în luptă atunci când Putin va decide să testeze Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord şi să atace una dintre ţările NATO”, a declarat Kuleba.

Şeful diplomaţiei ucrainene s-a referit la articolul conform căruia un atac asupra unei ţări membre a NATO constituie un atac asupra tuturor membrilor organizaţiei. În condiţiile în care Ucraina nu este ţară membră a NATO, ea nu poate cere asistenţă în baza acestui articol.

Kuleba a subliniat că ucrainenii ”ştiu cum să lupte”, dar au nevoie de arme de toate felurile pentru a lupta împotriva trupelor ruse.

Referindu-se la retragerea trupelor ruse din împrejurimile capitalei ucrainene Kiev şi la preconizata ofensivă rusă la scară largă în estul Ucrainei, Kuleba a spus: „Ucraina a câştigat bătălia pentru Kiev. Acum urmează o altă bătălie, bătălia pentru Donbas”.