Lilian Carp: „Nu în zadar făcea lumea glume, că Doru Petruți dădea indicații cine ar trebui să fie mai credibil ca Voronin”

„Partidul „Șor” nu este la prima abatere, acum lumea însă vede și cum erau ticluite unele sondaje prin manipularea opiniei publice”, a comentat deputatul Lilian Carp imaginile video în care apare șeful Institutului de sondaje IMAS, Doru Petruți, la o ședință online cu liderul formațiunii, Ilan Șor, căruia îi dă sfaturi cum să organizeze protestele și cu ce politicieni ar fi bine să se asocieze.

„Partidul „Șor” nu este la prima abatere. În spațiul public se vorbea că sunt folosite sume de bani fără a se cunoaște proveniența lor. Acum, din câte înțeleg, punctul de pornire a fost acel concert și în urma descinderilor procurorilor înteleg că au fost ridicate probe. Vedem și cum erau ticluite unele sondaje, prin manipularea opiniei publice. Nu în zadar mai făcea lumea glume, când îmi spunea că Doru dădea indicații cine ar trebui să fie mai credibil ca Voronin”, a declarat Lilian Carp

Deputatul a precizat că a anticipat de la tribuna Parlamentului că există un partid politic din actuala componență a Legislativului care este folosit ca trompetă pentru partidul „Șor”. Este vorba de PCRM.

„Se vede din acțiunile lui Vladimir Voronin, care apare cumva detașat de acțiunile PSRM. El face ce poate mai bine, vinde oameni, prestează servicii pentru anumite partide, inițial pentru Plahotniuc, acum pentru Șor. Nu în zadar azi a cerut prin declarația PCRM „Libertate pentru Marina”. Vedem totodată foarte clar cum lucrează unii sociologi și apare întrebarea cu cât au fost plătiți pentru „formarea opiniei publice”, „măsurări” și sfaturi care se dau. Pot oferi oricui servicii, important e ca banii care li se achită să fie cunoscută proveniența lor. Sper că se va ajunge cu ancheta și vom afla de unde sunt banii și pentru aceste sondaje”, a mai spus Lilian Carp.

DIALOGUL DINTRE ILAN ȘOR ȘI DORU PETRUȚI:

Șor: Credeți că dacă acest apel va fi nu din numele nostru, dar al domnului Voronin?

Petruți: Voronin este cel mai credibil, asta spun cifrele. Dintre ăștia, el poate avea un ton de ăsta, echilibrat și împăciuitor cumva… și să scoată, și să zică, și o perlă despre PAS. La el lucrurile astea prind mult mai bine.

Șor: Voronin va da apel mâine, da… Că mâine trebuie să unim pentru probleme sociale etc.

Petruți: Gata, e un început. Acum sigur că întrebarea este dacă Șor și Voronin o să fie pe acolo și o să sprijine și o să arate că inclusiv el crede în ideea asta. Să fie cumva asociat, nu numai la început lansat.

Șor: OK, bine! Noi vorbim cu dl Voronin ca pentru mâine… OK, am înțeles.

Petruți: Și încă ceva. Încercați să anticipați un pic lucrurile, scenariul, chiar și cu ziua de miercuri, chiar și cu taberele celelalte, să nu vă treziți cu surprize de la ei. Ați convenit acțiunile 1.2.3., păi toată lumea face ce ați convenit.

Șor: OK, am înțeles! Bine, Doru.

Solicitat să comenteze acea ședință, Doru Petruți a declarat că lista de clienți a IMAS este confidențială.

„Eu particip la orice fel de întâlniri cu oricine ne solicită expertiza. Fie că este vorba de Marina Tauber, de Năstase și așa mai departe… Oricine. Eu stau de vorbă cu oricine ne solicită expertiza. Eu nu am ce să vă confirm și nici ce să vă infirm. Lista clienților noștri este confidențială”, a spus Petruți.

Sursa: jurnal.md