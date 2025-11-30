Lucrările la Complexul Memorial Cimitirul Eroilor, pe ultima sută de metri

Lucrările la Complexul Memorial Cimitirul Eroilor din sectorul Botanica al Capitalei sunt aproape de final. Proiectul, în valoare de 5 milioane de lei, este realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, România.

Dina Guba, pretorul sectorului Botanica, a informat că placarea scărilor și a coloanelor cu piatră de Cosăuți, precum și amenajarea aleilor pietonale, sunt finalizate. De asemenea, au fost instalați pilonii pentru iluminatul stradal. Urmează instalarea vulturilor pe coloanele mari, săptămâna viitoare, montarea mobilierului urban și implementarea proiectului dendrologic al spațiului verde.

Primarul general, Ion Ceban, a solicitat organizarea unui eveniment inaugural la care să fie invitați „oficiali și persoane dragi din România”. „Primăria Chișinău are cele mai multe parteneriate în ultima perioadă cu România și așa vom continua”, a subliniat edilul.

Complexul Memorial Cimitirul Eroilor, situat pe strada Decebal, comemorează soldații înmormântați aici de la înființarea cimitirului, în 1918, după Primul Război Mondial. Cimitirul este cunoscut și sub denumirile de Cimitirul de Onoare sau Cimitirul Militar Românesc. După o perioadă de abandon, reabilitarea și transformarea sa într-un complex memorial au avut loc în special în anii 2000. Proiectul actual, care vizează modernizarea scărilor de acces și a infrastructurii adiacente, se desfășoară din 2023.