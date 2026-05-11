Luptele din Ucraina obligă Occidentul să renunțe la obsesia pentru armele „perfecte”. Capcana pe care Europa și SUA trebuie să o evite

Lupta Ucrainei contra Rusiei le arată producătorilor de armament și forțelor armate din țările occidentale că obiectivul cel mai important în dezvoltarea noilor arme nu este perfecțiunea, ci accesul cât mai rapid la sisteme ce pot fi produse într-un număr cât mai mare. Războiul le-a oferit aliaților Kievului, inclusiv Statelor Unite, o serie de lecții importante despre capcanele ce trebuie evitate pentru a nu ajunge în situația în care echipamentele militare sunt livrate pe câmpul de luptă mult prea lent și se epuizează rapid.

Printre companiile care au reacționat la această transformare a războiului modern se numără și Robin Radar, o companie olandeză care produce sisteme radar pentru detectarea dronelor și ale căror produse sunt folosite de forțele ucrainene și de aliații Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

Un rezultat imperfect care poate fi livrat imediat este, uneori, mai bun decât o soluție perfectă care va fi gata mai târziu, a explicat Kristian Brost, managerul general al companiei.

Există „multe lucruri pe care le putem învăța” de la Ucraina, care se află în situația în care, uneori, are nevoie de „benzi adezive și elastice”, a spus Brost pentru Business Insider. Iar asta este o „lecție în sine: folosește ceea ce funcționează și este ieftin”.

Armele cu tehnologie avansată pe care Statele Unite le apreciază atât de mult nu ar trebui să dispară, însă „trebuie să ne trezim la realitate și să luăm lucruri care funcționează”, întrucât chiar și ceva ce este cu 20% mai slab „este mai bun decât nimic”, a mai spus Brost.

„Viteza de producție este esențială, nu perfecțiunea”

Spațiul sistemelor de apărare anti-drone reprezintă unul din principalele domenii unde aliații Ucrainei încearcă să copieze stilul ei, concentrându-se pe sisteme mai ieftine și mai ușor de produs în masă.

Țările occidentale sunt tot mai interesate de dronele de interceptare ucrainene de care ar avea nevoie pentru a nu mai fi nevoie să irosească rachete scumpe ca să doboare drone de atac ieftine.

Este unul din domeniile cheie unde companiile nu ar trebui să aștepte perfecțiunea, a spus Brost. „Mai ales când vine vorba despre una dintre cele mai mari breșe din apărarea Statelor Unite în acest moment.”

Unele arme occidentale sunt „fenomenale, dar vor trece ele testul timpului? Sunt ele adaptabile?” a remarcat Brost.

Și secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus anul trecut că ritmul de inovație al alianței a fost prea lent și că una din probleme este că „mai bun” este inamicul lui „bun” – „nu trebuie să fie perfect”.

Ucraina folosește echipament militar de nota „șase sau șapte” din zece, însă armatele din NATO insistă ca ele să devină de „nouă sau zece”. „Viteza este esențială, nu perfecțiunea”, a spus Rutte.

Cheia fabricării armelor cât mai rapid și cu costuri cât mai mici

Soldaților ucraineni de pe front nu le pasă cât de avansată este tehnologia din spatele armelor pe care le folosesc – ei vor să aibă acces la sisteme care funcționează și care pot fi livrate într-un număr cât mai mare.

„Nu le pasă câtuși de puțin dacă este un model AI, dacă este un algoritm de viziune computerizată sau dacă este doar un pilot priceput care operează complet manual [drona]”, a spus Agris Kipurs, directorul general al Origin Robotics, un producător de drone din Letonia.

„Simplitatea” este cheia fabricării armelor cât mai rapid și cu costuri cât mai mici, a spus și directorul general al Milrem Robotics, o companie de robotică din Estonia.

„Cu cât tehnologia este mai complexă, cu atât mai multe probleme poate crea”, a explicat Kuldar Vaarsi. Într-un război este nevoie de arme fiabile.

Strategia Occidentului de a se concentra pe dotarea armatelor cu un număr mic de echipamente militare avansate nu este abordarea corectă, potrivit lui Serhii Gonciarov, directorul Asociației Naționale a Industriilor de Apărare din Ucraina.

Ceea ce Occidentul are nevoie este o cantitate mare de arme „suficient de bune”.

Industria de apărare a Ucrainei funcționează diferit de cele din Occident, fiind formată din multe companii mici care produc echipamente militare ce pot fi modificate cu ușurință, uneori în doar câteva ore sau zile, în apropiere de câmpul de luptă, după ce au primit indicații direct de la soldații care le folosesc.

Într-un război intens și lung, stocurile de blindate avansate și scumpe ale armatelor occidentale s-ar putea epuiza repede, ceea ce le va forța să apeleze la sisteme precum roboți și drone care sunt mai ieftine și mai ușor de construit.