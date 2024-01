Măgureanu, fost șef SRI, confirmă că în 1989 a fost o lovitura de stat. Iliescu trebuia să mențină România în zona URSS

La 34 de ani de la evenimentele din 1989 începem sa aflam, cat de cat, ce s-a întâmplat, așa, pe bucăți si din povesti cum e cea spusa de Măgureanu mai jos. Probabil o versiune nuanțata a adevărului va fi publicata după moartea lui Ion Iliescu.

23 decembrie 2023:

Generalul Ranco Pițu, fost procuror-șef la Secția Parchetelor Militare, care a jucat un rol esențial în ancheta care a vizat revoluția din decembrie 1989 și a semnat rechizitoriul din dosar, a declarat, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că „scopurile grupării Ion Iliescu au fost înlăturarea de la putere a lui Nicolae Ceaușescu, însă menținerea României în zona de influență a URSS”. Fostul procuror militar susține că „probe zdrobitoare” arată că „gruparea Ion Iliescu era constituită încă de la finalul anilor 60”.

Procurorul spune că pe 22 decembrie, între Ion Iliescu și capii armatei a existat un pact. Capii militari i-ar fi garantat lui Ion Iliescu preluarea și păstrarea puterii totale în schimbul exonerării lor de responsabilitate pentru represiunea armată asupra populației de dinaintea acelei date. Pițu a mai spus ca nu a exista nici măcar un terorist in acele zile.

Zilele acestea:

Virgil Magureanu, primul sef al SRI, a confirmat recent, in premiera, ca in decembrie 1989 a avut loc o lovitura de stat. El a marturisit ca stia inca din septembrie 1989 ce va urma in decembrie si ca, tot in septembrie, i-a intalnit pe cei care au aflat „ce rol le va reveni” in decembrie.

„Știam, o mărturisesc in absoluta premiera, ca lucrurile se vor prăbuși in acel an. Știam deja si rolul pe care il vor avea, din păcate, mai mult din afara, decât dinăuntru, cei care vor termina regimul Ceaușescu.”

“In septembrie am stiut ca decembrie va fi actul final. Si am cunoscut personal pe cativa care au aflat tot in septembrie ce rol le va reveni. Unii dintre ei au avut un rol, nefast dupa parerea mea, daca vedem dupa scenariul cu care s-a jucat actul de la Targoviste.”

In decembrie 1989, Virgil Magureanu a facut parte din completul care i-a condamnat la moarte pe Nicolae si Elena Ceausescu. Magureanu a devenit apoi sef al SRI, in perioada 1990-1997.

