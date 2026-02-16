Măsuri sporite de securitate la Judecătoria Chișinău după agresarea magistraților

Autoritățile au anunțat că au fost întărite măsurile de securitate la Judecătoria Chișinău după ce o magistrată a fost agresată în incinta instanței de către o persoană implicată într-un dosar.

Incidentul s-a petrecut în timpul unei ședințe de judecată, iar gestul de violență a stârnit îngrijorare atât în sistemul judiciar, cât și în societate.

Reprezentanții Judecătoriei Chișinău și ai Consiliului Superior al Magistraturii au condamnat agresiunea, calificând-o ca fiind inacceptabilă într-un stat de drept și un atac asupra independenței justiției. Ei au subliniat că siguranța magistraților este fundamentală pentru buna funcționare a sistemului judiciar și că astfel de acte de violență pot afecta încrederea publicului în instituțiile de justiție.

Ca răspuns, instanța și structurile de securitate au implementat măsuri mai stricte pentru protejarea personalului și a cetățenilor care se află în sediul judecătoriei. Printre acestea se numără controlul mai atent al accesului în clădire, supravegherea prin camere video și alte elemente menite să prevină incidente similare.

De asemenea, reprezentanți ai autorităților discută despre necesitatea înființării unei structuri specializate, cum ar fi o Poliție Judecătorească, care să asigure ordinea și protecția în instanțe.

Poliția continuă documentarea cazului pentru a stabili toate circumstanțele agresiunii, iar oficialii fac apel la adoptarea de soluții eficiente pentru a evita repetarea unor fapte de acest gen.

Intensificarea măsurilor de securitate este considerată esențială pentru menținerea unui climat sigur în instituțiile de aplicare a legii și pentru protejarea independenței justiției.