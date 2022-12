„Merlin la Kremlin”, Putin și obsesia pentru ocult: Președintele rus ar face baie în sânge și ar crede în telepatie și supranatural

Vladimir Putin ar avea o obsesie pentru tot ceea ce înseamnă ocult, susțin unii experți. Conform acestora, citați de The Sun, președintele rus ar fi mai mult decât interesat de citirea gândurilor și ritualuri sângeroase.

Vladimir Putin — despre care sunt informații neconfirmate niciodată oficial că ar fi din ce în ce mai bolnav — și-ar pune toată încrederea pe divagațiile unui medium ale cărui „citiri ale minții” au dus lumea în pragul armaghedonului nuclear, relatează Adevărul.

Despre Putin, profund superstițios, se spune că s-ar teme de blestemele șamanilor, că ar fi sacrificat ritualic un câine negru și un vultur și chiar că ar face baie în sânge „magic” de coarne de cerb pentru a-și spori apetitul sexual.

Putin și camarila sa „cred într-o mulțime de lucruri magice”, susțin cercetătorii.

Iar unele dintre aceste credințe ar putea fi cauza, în parte, pentru invazia dezastruoasă a Rusiei în Ucraina.

„Merlin la Kremlin”

Scriitorul rus Oleg Kashin, care a cercetat pe larg legăturile lui Putin cu ocultismul, a declarat pentru The Sun cum viziunea despre lume a lui Vlad a fost modelată de „citirea gândurilor” unui spion pe nume Georgy Rogozin.

Rogozin a fost un comandant KGB interesat de paranormal, având o înclinație pentru telepatie, parapsihologie și alte domenii de studiu false, el însuși susținând că are „puteri”.

Supranumit „Merlin la Kremlin” sau „Nostradamus în uniformă”, el a pretins că ar fi capabil să citească gândurile, să invoce spiritele și chiar că i-ar fi prezis viitorul predecesorului lui Putin, Boris Elțîn.

Și se spune că influența sa încă se mai exercită asupra lui Putin, chiar dacă Rogozin a murit în 2014.

„Halucinațiile demente ale unui medium de la Kremlin, mort de mult timp, au dus la un război real și au dus lumea în pragul unui război nuclear”, a declarat Kashin pentru The Sun.

„Este imposibil de evitat misticismul care înconjoară deciziile lui Putin și ale cercului său. Ei cred în multe lucruri magice”.

Rogozin a afirmat că a pătruns în mintea fostului secretar de stat american Madeleine Albright.

După ce s-a întins și a căzut într-o transă hipnotică în timp ce privea fix o fotografie a acesteia, el susține că a descoperit că Albright avea o ură extremă față de Rusia.

America dorea ca Rusia să fie deposedată de Siberia, iar SUA să aibă acces la rezervele uriașe de petrol ale regiunii, a afirmat el.

În ciuda faptului că nu există niciun fel de bază factuală, pe tot parcursul mandatului, Putin ar fi citat în mod regulat acest lucru ca fiind un fapt — la fel ca Nikolai Patrușev, unul dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui.

Pe lângă credința sa în puterile psihice ale lui Rogozin, care i-ar fi modelat viziunea sa asupra lumii, se spune că Putin ar avea o credință puternică în supranatural.

Kashin a menționat cazul ciudat al „șamanului siberian” Aleksandr Gabyshev ca exemplu în acest sens.

Gabyshev a început un marș spre Moscova în 2019 cu scopul de a efectua ritualuri care să „purifice” spiritul „demonic” al lui Putin.

Putin a fost afectat

În ciuda faptului că povestea a fost tratată glumeț în Occident, experții spun că era o amenințare care l-ar fi zguduit pe Putin.

Gabyshev a fost arestat înainte de a putea ajunge în Moscova. iar în prezent se află într-un spital de psihiatrie.

„Legile rusești nu interzic șamanii și singurul motiv pentru arestarea sa, sunt sigur, este că Putin credea în aceste ritualuri și era îngrijorat de ele”, a declarat Kashin.

Expertul în chestiuni legate de Rusia, Paul Gregory, cercetător la Hoover Institution de la Universitatea Stanford, este de acord că Putin l-ar fi luat în serios pe Gabyshev, deoarece se potrivește cu credințele ale tot mai multor ruși.

„Deși un public occidental ar putea găsi amuzantă căutarea de exorcizare a șamanului, domnul Putin nu o vede astfel”, a spus el, scriind în Washington Times.

„Mulți ruși cred în supranatural. Forțele de securitate rusești folosesc chiar cititori de gânduri în operațiunile lor de informații.”

În timpul Războiului Rece, atât SUA, cât și KGB-ul au început să exploreze modul în care ar puteau valorifica paranormalul.

Programul a fost susținut cu entuziasm de șeful lui Rogozin, Boris Ratnikov, care credea că Rusia era angajată într-un război paranormal cu dușmanii săi.

„Aproape toți oamenii cu puteri supranaturale erau controlați de KGB”, a declarat odată Ratnikov.

„Nici măcar nu vă puteți imagina războiul creierelor care s-a desfășurat în prima jumătate a secolului trecut. Abia dacă exagerez când spun că uneori au avut loc bătălii astrale.”

Putin a lucrat ca ofițer KGB, deși nu se știe dacă a intrat în contact direct cu respectivele activități paranormale.

Yuri Felshtinsky, un expert de frunte al Rusiei și un critic al lui Putin, autorul cărții „Blowing up Ukraine: The Return of Russian Terror and the Threat of World War III“, a declarat că este probabil ca telepatia să fi alimentat convingerile existente ale lui Putin.

„Putin crede într-un alt mit pe care l-a creat sau care a fost creat pentru el”, a spus el.

„Atâta timp cât rapoartele și informațiile servesc scopului, de ce ar respinge Putin sau Patrușev un raport al expertului FSB care a reușit să citească gândurile unui oficial străin? Ați putea dovedi că există un Dumnezeu? Nu. Ați putea dovedi că Albright nu crede că Siberia nu ar trebui să aparțină Rusiei? Nu. Sunt sigur că va deveni un subiect pentru niște cărți scrise după război. Sunt sigur că după acest război va exista un capitol despre misticismul sponsorizat de FSB.”

Alte afirmații despre credințele ciudate ale lui Putin vin de la analistul politic Valery Solovey, care a spus că însuși președintele Rusiei ar fi folosit șamani pentru a face sacrificii ritualice.

Printre acestea se numără și cel al unui câine negru sacrificat pentru ca sângele său să fie băut pentru asigurarea victoriei în Ucraina, susține el.

Solovey — cunoscut pentru teoriile sale conspiraționiste — a mai afirmat că șamanii au mers la reședința lui Putin de la Soci, la Marea Neagră, pentru a sacrifica un vultur.

Putin este cunoscut ca fiind extrem de superstițios, după cum a amintit odată celebrul regizor de musicaluri Andrew Lloyd Webber, potrivit BBC.

Lloyd Webber trebuia să-i ia un interviu lui Putin, dar a fost sfătuit să renunțe la o întrebare referitoare la celebrul roman al lui Mihail Bulgakov, „Maestrul si Margareta“.

„[Putin] citea romanul când s-a întors la Sankt Petersburg la începutul anilor ’90 și a avut loc un incendiu teribil, așa că de atunci refuză să aibă de-a face cu «Maestrul si Margareta» sau cu Bulgakov”, i-ar fi spus secretarul de presă al lui Putin lui Lloyd Webber.

Băi în sânge

Între timp, rapoartele au susținut că Putin face baie în sânge de coarne de cerb pentru a-și stimula apetitul sexual și sănătatea în general.

Afirmațiile provin de la Proekt, o publicație rusă de jurnalism de investigație care a fost între timp interzisă de Kremlin.

Ritualul antic barbar, supranumit „viagra naturală”, ar stimula potența masculină, în ciuda faptului că a fost condamnat de grupurile pentru drepturile animalelor.

Se spune că Putin ar fi fost introdus în practica băilor cu coarne de către actualul ministru rus al apărării, Serghei Shoigu, la începutul anilor 2000.

Obiceiul bizar al liderului rus de a face băi de sânge a fost semnalat pentru prima dată în 2017.

Pe măsură ce războiul continuă, spionii occidentali se tem că opiniile ciudate ale lui Putin vor alimenta vărsarea de sânge de pe front.

„Este ca și cum ai sta aici în 1942 încercând să faci profilul lui Hitler, care credea și el în tot felul de aiureli”, a declarat pentru The Daily Beast un analist de informații american care face profilul lui Putin.

„Nu poți să îl iei în serios, dar trebuie să îl iei în considerare.”

