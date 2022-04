„Mi-au împușcat fiul. Eram lângă el. Ar fi mai bine dacă aș fi fost eu”

Pe măsură ce avansul rusesc asupra Kievului a stagnat, a început o campanie de teroare și răzbunare împotriva civililor din apropiere din Bucea, spun supraviețuitorii și anchetatorii.

Soldații ruși s-au instalat în această școală. Un lunetist dintr-un ras înalt a tras în oricine se mișca. Alți soldați au torturat, violat și executat civili în subsoluri sau în curțile din spate.

Am vizitat Bucea, am documentat zeci de ucideri de civili, am intervievat zeci de martori și am urmărit anchetatorii locali pentru a descoperi amploarea atrocităților rusești.

O mamă ucisă de un lunetist în timp ce mergea cu familia să aducă un termos cu ceai. O femeie ținută ca sclavă sexuală, goală cu excepția unei haine de blană și închisă într-o pivniță de cartofi înainte de a fi executată. Două surori au murit în casa lor, trupurile lor rămase prăbușite pe podea săptămâni întregi.

Bucea este un peisaj al ororilor.

Din prima zi a războiului, 24 februarie, civilii au suportat greul atacului rusesc asupra Buca, la câteva mile vest de Kiev, capitala Ucrainei. Forțele speciale ruse care se apropiau pe jos prin pădure au împușcat în mașini de pe drum, iar o coloană de vehicule blindate a tras și a ucis o femeie în grădina ei în timp ce intrau cu mașina în suburbie.

Dar acele cruzimi timpurii au pălit în comparație cu ceea ce a urmat.

Pe măsură ce înaintarea Rusiei asupra Kievului stătea în fața rezistenței acerbe, au spus civilii, ocupația inamică a Bucei a alunecat într-o campanie de teroare și răzbunare. Când o armată rusă învinsă și demoralizată s-a retras în cele din urmă, a lăsat în urmă un tablou sumbru: cadavre de civili morți împrăștiate pe străzi, în subsoluri sau în curți, mulți cu răni de pușcă în cap, unii cu mâinile legate la spate.

Reporterii și fotografi pentru The New York Times au petrecut mai mult de o săptămână cu oficialii orașului, medicii legiști și zeci de martori în Bucea, dezvăluind noi detalii despre atrocitățile în stil execuție împotriva civililor. The Times a documentat cadavrele a aproape trei duzini de oameni unde au fost uciși – în casele lor, în pădure, incendiate într-o parcare liberă – și a aflat povestea din spatele multor morți. The Times a asistat, de asemenea, la peste 100 de saci de cadavre la un mormânt comunal și la cimitirul orașului.

Dovezile sugerează că rușii au ucis în mod imprudent și uneori sadic, în parte din răzbunare.

Civili nebănuiți au fost uciși în timpul celor mai simple activități zilnice. O profesoară pensionară cunoscută sub numele de mătușa Lyuda, prescurtare de la Lyudmyla, a fost împușcată la mijlocul dimineții pe 5 martie, când își deschidea ușa de pe o stradă laterală mică. Trupul ei zăcea răsucit, jumătate în interiorul ușii, mai mult de o lună mai târziu.

Sora ei mai mică, Nina, care era cu dizabilități mintale și locuia cu ea, era moartă pe podeaua bucătăriei. Nu era clar cum a murit.

„Au luat teritoriul și trăgeau ca să nu se apropie nimeni”, a spus un vecin, Serhiy. „De ce ai ucide o bunica?”

Roman Havryliuk, 43 de ani, un sudor, și fratele său Serhiy Dukhli, 46 de ani, și-au trimis restul familiei din Bucha pe măsură ce violența s-a intensificat, dar ambii au insistat să rămână în urmă. Au fost găsiți morți în curtea lor. „Unchiul meu a rămas pentru câine, iar tatăl meu a rămas pentru casă”, a spus Nazar, fiul domnului Havryliuk. Un bărbat necunoscut zăcea și el mort în apropiere, iar cei doi câini ai familiei erau ciuruiți de gloanțe.

„Nu au fost capabili să învingă armata noastră, așa că au ucis oameni obișnuiți”, a spus Nazar, 17 ani.

Amenințare constantă din partea lunetisților

Bucha fusese una dintre cele mai dorite suburbii de navetiști ale Kievului. Amplasat între păduri de brazi și un râu, avea centre comerciale moderne și complexe rezidențiale noi, precum și cabane de vară de modă veche, amplasate printre grădini și copaci. Autorul rus Mihail Bulgakov avea acolo o casă de vară.

La câteva zile după ce trupele ruse au intrat în oraș, armata ucraineană a ripostat, dând foc tancurilor și vehiculelor blindate într-un atac asupra unei coloane rusești. Până la 20 de vehicule au ars într-o minge de foc uriașă care a aprins case de-a lungul unei părți a străzii. Unii soldați ruși au fugit, ducându-și răniții prin pădure.

Rămășițele unui convoi militar rusesc distrus.



Întăririle rusești au sosit câteva zile mai târziu într-o dispoziție agresivă. Au stabilit o bază într-un complex de apartamente în spatele școlii nr. 3, liceul principal de pe Vokzalna, sau pe strada Station, și au postat un lunetist într-o clădire mare încă în construcție. Și-au făcut sediul mai la sud, într-o fabrică de sticlă de pe râul Bucha.

Până atunci, locuitorii din Bucha s-au adăpostit de loviturile rusești cu rachete și artilerie, mulți dintre ei dormind în subsoluri și beciuri, dar unii se aventuraseră afară din când în când să facă rost de apă sau să arunce o privire furișată la pagube. Bombardele fuseseră sporadice, iar mare parte din focul artileriei rusești a fost îndreptat deasupra capetelor lor spre Irpin, următorul oraș de peste.

După asaltul asupra coloanei, atmosfera s-a întărit. Pe 4 martie, Volodymyr Feoktistov, în vârstă de 50 de ani, a plecat pe jos în jurul orei 17 pentru a ridica o pâine de la vecinii care coaceau acasă. Mama și fratele lui îi spuseseră să nu iasă, dar el a insistat, și-a amintit mai târziu mama lui.

Vehicule rusești circulau pe un drum de la capătul străzii lor, iar vecinii au auzit două împușcături. L-au găsit a doua zi, mort pe stradă. Au trecut zile până să-l poată încărca într-o roabă și să-l împingă la morga spitalului înainte de a se grăbi acasă.

Pe 5 martie, un lunetist rus a început să tragă în orice se mișca la sud de liceu.

Strada Yablunska a devenit cea mai mortală porțiune de drum pentru civilii care trec.

Cadavrul unui civil în curtea unei case distruse de pe strada Yablunska.

Un bărbat cu o rană împușcată la cap lângă bicicletă, chiar lângă Bucea.

Cadavrul unui bărbat pe drumul dintre Bucea și Irpin.



Mătușa Lyuda a fost împușcată dimineața. În acea după-amiază, un tată și fiul său au ieșit pe poarta lor pentru a merge la o plimbare pe strada lor, Yablunska, sau pe strada Apple Tree. „Mi-au împușcat fiul”, a spus tatăl său, Ivan. „Eram lângă el. Ar fi mai bine dacă aș fi fost eu.”

A cerut să fie publicat doar prenumele lui. Mulți locuitori din Bucha s-au speriat după săptămâni de ocupație rusă și au cerut ca numele lor să nu fie publicate de teama răzbunării într-o etapă ulterioară.

„A suferit toată noaptea și a murit la 8:20”, a spus Ivan despre fiul său. Familia l-a îngropat în grădina din față, sub o movilă uriașă de pământ. „Este foarte greu să-ți îngropi copilul”, a spus Ivan. „Nu aș dori asta celui mai mare dușman al meu.”

Fiul său a lăsat în urmă un băiat de 8 ani și o fiică de 1 an. „Nu-mi pot privi nepotul în ochi”, a spus Ivan.

Strada Yablunska, unde locuiau ei, a devenit curând cea mai mortală porțiune de drum pentru civilii care trec. Un bărbat pe bicicletă a fost lovit de un incendiu dintr-un vehicul blindat la începutul lunii martie, după cum a arătat videoclipul înregistrat de armata ucraineană. Până pe 11 martie, erau cel puțin 11 cadavre întinse pe stradă și pe trotuare, au arătat imagini din satelit .

O casă jefuită, un cadavru în pivniță

Curând a devenit evident de ce cadavrele au rămas pe loc atât de mult timp.

Trupele au început să caute case și au ordonat locuitorilor să nu iasă afară. „Mergeau curte cu curte”, a spus Valerii Yurchenko, 42 de ani, un mecanic care locuiește lângă râu. Un comandant rus l-a avertizat să nu iasă în stradă. „Avem ordin să împușcăm”, a spus comandantul.

Soldații au confiscat telefoane mobile și computere. Unii au fost politicoși, dar tot au ordonat familiilor să-și părăsească casele din apropierea bazelor și să meargă la o grădiniță din apropiere.

„Mi-au înmânat bastonul”, a spus Tetiana Masanovets, în vârstă de 65 de ani, care a fost printre cei cărora li s-a spus să plece. Soldații i-au transformat casa într-o groapă, folosind o cameră ca toaletă. „Au furat totul”, a adăugat ea.

Pe măsură ce soseau mai multe trupe, aceștia și-au condus vehiculele blindate direct în grădinile oamenilor, zdrobând porți și garduri metalice și parcând cu armele antrenate pe stradă.

Volodymyr Shepitko, în vârstă de 66 de ani, a fugit împreună cu soția sa când un vehicul blindat rus a trecut prin gardul din spate. S-au adăpostit într-un subsol al Școlii nr. 3. Soldații ruși foloseau și școala și complexul rezidențial din spatele acesteia pentru poziții de mortar.

Pe 9 martie, domnul Shepitko, un inginer de apă pensionat, s-a strecurat înapoi să aducă ceva de mâncare din casă și a găsit soldați ruși care locuiau acolo. El i-a descris drept „kontraktniki” – soldați contractuali, bărbați care sunt adesea luptători cu experiență, dar cunoscuți pentru abuzuri și acționând cu impunitate. Ei își parcaseră vehiculele blindate vizavi și dormeau și încălzeau apa în casă, a spus domnul Shepitko.

Soldații au făcut un comentariu sarcastic despre fasciștii ucraineni, testându-i loialitatea. „Am crezut că voi fi împușcat”, a spus el, „și am tăcut”. I-au cerut telefonul mobil, dar câinele lui a lătrat atât de furios la ei, încât s-au dat înapoi și i-au dat drumul.

Doar când s-a întors după ce rușii s-au retras din Kiev, domnul Shepitko a descoperit cât de departe au mers soldații ruși. Casa lui fusese jefuită, plină cu gunoi și sticle de bere. Apoi, într-o pivniță de sub șopronul de grădină, nepotul său a descoperit cadavrul unei femei. Prăbușită așezată, cu picioarele goale, purta o haină de blană și nimic altceva.

Trupul unei femei împușcat în cap a fost găsit într-o pivniță.

La etaj au fost găsite ambalaje de prezervative rupte și un prezervativ folosit.



Ea fusese împușcată în cap, iar el a găsit două carcase de gloanțe la pământ. Când poliția a scos-o și a efectuat o percheziție, au găsit ambalaje de prezervative rupte și unul a folosit prezervativul sus, în casă.

Abuzul asupra femeii a fost unul dintre multe cazuri, a declarat avocatul oficial al ucrainei pentru drepturile omului, Lyudmyla Denisova. Ea a spus că a înregistrat cazuri oribile de violență sexuală din partea trupelor ruse în Bucha și în alte locuri, inclusiv unul în care un grup de femei și fete au fost ținute la subsolul unei case timp de 25 de zile. Nouă dintre ele sunt acum însărcinate, a spus ea.

Ea a speculat că violența a venit din răzbunare față de rezistența ucraineană, dar și că soldații ruși au folosit violența sexuală ca armă de război împotriva femeilor ucrainene.

O plimbare pentru a lua apă devine mortală

Orașul a rămas fără electricitate, apă curentă, gaz sau internet de la începutul lunii martie, iar mii de locuitori, încă în case, trăiau la temperaturi înghețate, dormeau în haine, sub straturi de pături.

Șase persoane dintr-o casă de bătrâni au murit de foame, au spus muncitorii din cimitir care au colectat cadavrele la începutul lunii aprilie. Holul era rece ca gheața, iar patru dintre morți se adunaseră într-o cameră de soare dincolo de grădină. La casa alăturată, aceiași muncitori tăiaseră o femeie care se spânzurase de o creangă.

Timp de 10 zile la mijlocul lunii martie, Tetiana Sichkar, în vârstă de 20 de ani, a început să se plimbe cu părinții ei să-și vadă bunica, a cărei casă avea un foc de lemne și o sobă în aer liber unde puteau încălzi apa și găti. În fiecare zi mergeau pe același traseu, prin pădure și peste șinele de cale ferată.

Pe 24 martie, păruse din nou liniște, până când se auzi un foc în drum spre casă.

„A fost atât de tare, încât nu am putut auzi nimic”, a spus doamna Sichkar. Toți au căzut la pământ în același timp. Mama ei zăcea tăcută. „Am sunat-o, dar nu s-a mișcat”, a spus ea. Ea și-a ridicat capul și a văzut sângele – pe fața mamei sale, pe părul ei și pe drum.

Mama ei, care se numește și Tetiana, casnică, în vârstă de 46 de ani, a murit acolo unde a căzut. Soldații ruși l-au reținut ulterior pe soțul ei, l-au încătușat și punându-i o pungă peste cap când a cerut să recupereze cadavrul soției sale. L-au lăsat să plece mai târziu în acea noapte, aruncându-l încă încătușat și legat la ochi într-o altă parte a orașului.

Într-un episod bizar, i-au permis tatălui ei vitreg să recupereze cadavrul doamnei Sichkar și i-au dat o mașină roșie nou-nouță – care s-a dovedit a fi furată – în care să o ducă. Familia a îngropat-o în grădină a doua zi dimineață și a parcat-o. mașină în interiorul porții.

Lyudmyla, mama femeii moarte, a făcut ecou ceea ce mulți civili din Bucha au remarcat: Pe măsură ce războiul a progresat, starea de spirit și comportamentul trupelor ruse au devenit mai urâte. „Primul lot a fost pașnic”, a spus ea despre soldații ruși, cerând ca numele ei să nu fie publicat. „Al doilea lot a fost mai rău.”

Unele dintre violențe păreau cinice, menite să terorizeze, dar trupele ruse au fost în mod deosebit suspicioși față de bărbații de vârstă de luptă, acuzându-i adesea că sunt membri ai forțelor de apărare ucrainene înainte de a le duce la interogatori.

Natalya Oleksandrova, optician pensionar, a spus că soldații l-au reținut pe nepotul ei, spunând că îl vor lua pentru două zile de interogatoriu. L-au ținut trei săptămâni. După ce trupele ruse au plecat, vecinii l-au găsit mort într-un subsol. „L-au împușcat în ureche”, a spus ea.

Crimele de răzbunare adaugă o altă amenințare

În ultima săptămână din martie, forțele ucrainene au lansat un contraatac pentru a relua suburbiile de nord-vest ale Kievului. Luptele s-au intensificat brusc în Bucha, iar unitățile ruse au început să se pregătească să se retragă.

Cinci cadavre au fost găsite într-o pivniță a unei tabere de vară pentru copii.

Unul dintre ultimele lor acte a fost să-și împuște deținuții sau pe oricine altcineva care le-a ieșit în cale. Într-o poiană de pe o stradă, poliția a găsit ulterior cinci membri ai unei familii, inclusiv două femei și un copil, cu trupurile aruncate și ars.

Cel puțin 15 persoane au fost găsite moarte cu mâinile legate, în diverse locuri din oraș, ceea ce indică faptul că mai mult de o unitate rusă a reținut și executat persoane. Cinci cadavre au fost găsite într-o pivniță dintr-o tabără de vară pentru copii, pe care unitățile ruse o folosiseră drept bază. Altele au fost găsite pe strada Yablunska și altele în fabrica de sticlă.

În satul din apropiere Motyzhyn, răzbunarea a jucat un rol important în moartea primarului, a soțului ei și a fiului ei, care au fost găsiți îngropați la marginea satului. Au fost semne de tortură: degete rupte pe fiul lor și contuzii pe fața primarului, provocate înainte de a fi împușcați de forțele ruse supărate că ucrainenii au distrus un camion și un vehicul blindat.

„A fost răzbunare”, a spus Anatoly Rodchenko, un profesor de fizică pensionat al cărui fiu este căsătorit cu fiica primarului ucis, Olha Sukhenko. Domnul Rodcenko urmărise săpătura mormântului, în care se aflau și alte trei cadavre.

În relatările coroborate de un comandant militar local, locuitorii au descris modul în care o ambuscadă ucraineană care a aruncat în aer vehiculul blindat și camionul de aprovizionare a dus la o rafală de violențe rusești împotriva civililor.

A doua zi, un transportor blindat rus de trupe a condus pe o stradă, trăgând la întâmplare în case cu o mitralieră grea, a declarat Serhiy Petrovsky, șeful unei unități locale de soldați civili voluntari. Nu știe câți oameni au fost răniți sau uciși, dar a spus că, după plecarea rușilor, a strâns 20 de cadavre în sat și în jurul acestuia, din acest episod și din altele.

„Au împușcat totul”, a spus domnul Rodcenko. „Au tras în case. Au împușcat o femeie pe stradă. Au împușcat în câini.”

În aceeași zi, soldații ruși au reținut-o pe doamna Sukhenko, în vârstă de 50 de ani, pe soțul ei, Ihor Sukhenko, în vârstă de 57 de ani, și pe fiul lor, Oleksandr, în vârstă de 25 de ani, a spus domnul Rodcenko. Cadavrele celor trei au fost găsite în mormânt.

„Doar că nu înțeleg”, a spus domnul Rodcenko. „Bine, primarul i-a ajutat pe ucraineni. Dar de ce Oleksandr? Ce a facut el?”

Despre prezența armatei ruse în sat, a spus el, „a fost ca un coșmar”.

Un telefon vesel, apoi tăcere

În zilele după ce trupele ucrainene au reluat controlul asupra Bucei, poliția și muncitorii cimitirului au început să adune cadavrele împrăștiate peste tot, transportând pungi negre pentru cadavre într-o dubă albă. În noroiul de pe ușile din spate, muncitorii au scris „200”, cuvântul din argoul militar sovietic pentru morții de război.

Până pe 2 aprilie, strânseseră peste 100 de cadavre, iar până duminică numărul a crescut la peste 360 ​​pentru raionul Bucha. Zece dintre morți erau copii, au spus oficialii.

Cadavrele oamenilor dintr-un cămin de bătrâni unde șase rezidenți au murit de foame.

Anchetatorii poliției și lucrătorii cimitirului au investigat cadavrele găsite în oraș. Rămășițele arse ale unei familii de patru au fost găsite într-o grămadă de șase cadavre, au spus anchetatorii.

Pe 3 aprilie, Marta Kirmichi căuta frenetic pe internet știri din Bucha. Originară din Moldova, locuise de 10 ani în Ucraina, lângă orașul Cernihiv, împreună cu soțul și fiul ei.

Ea vorbise ultima oară cu soțul ei, Dmitrii Shkirenkov, în vârstă de 38 de ani, la jumătatea lunii martie. Muncitor în construcții, plecase de acasă cu o lună mai devreme pentru a se întoarce la locul de muncă la una dintre noile dezvoltări imobiliare din Bucha.

Acoperirea telefonului mobil a fost neregulată, dar el a reușit să-și sune soția devreme pe 9 martie. „El a spus: „Oamenii sunt împușcați aici, dar eu sunt în viață”, a spus ea. A doua oară când a sunat, era în jurul orei 5.30 și a trezit-o. „El a spus cu o asemenea voce: „Iubito, sunt în viață”. Părea cu adevărat fericit.” Apelul, de doar 30 de secunde, a făcut-o fericită și pe ea, dar nu a mai auzit de el.

Apoi a dat peste primele fotografii înfiorătoare cu bărbați întinși cu mâinile legate pe strada Yablunska, lângă paleți și materiale de construcție. Și-a recunoscut soțul instantaneu. Stătea întins cu fața în jos, cu mâinile ascunse sub el.

Mai târziu, ea a găsit o altă fotografie – el fusese îndepărtat, dar cele două cadavre din apropiere zăceau încă acolo. Ea speră că, poate, el a fost rănit și dus la spital.

Din cele 360 ​​de cadavre găsite în acest weekend în Bucha și în împrejurimile sale imediate, peste 250 au fost ucise de gloanțe sau schije și au fost incluse într-o anchetă pentru crime de război, a declarat într-un interviu Ruslan Kravchenko, procuror-șef regional din Bucha. Mulți alții au murit de foame, frig și lipsă de medicamente și medici, printre alte motive.

Stând în mașina lui, domnul Kravchenko a răsfoit fișierele și fotografiile cadavrelor de pe telefonul său mobil. El a spus că se așteaptă la mai multe cazuri, pe măsură ce poliția a continuat să găsească cadavre și informațiile au continuat să curgă. În total, în regiunea Bucha, au existat cel puțin 1.000 de morți în război, a spus el.

Morții sunt în mare parte civili. Doar doi membri ai armatei ucrainene s-au numărat printre cei uciși în orașul Bucha, potrivit Serhiy Kaplychny, un oficial de la cimitirul orașului.

Brutalitatea rusă a indignat cea mai mare parte a lumii și a înăsprit hotărârea Occidentului de a se opune invaziei sângeroase a președintelui Vladimir V. Putin.

„Nivelul de brutalitate al armatei teroriștilor și călăilor din Federația Rusă nu cunoaște limite”, a scris avocatul poporului, doamna Denisova. Ea a făcut apel la Comisia pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite să „țină cont de aceste fapte ale crimelor de război ale Rusiei în Ucraina”.

Unele dintre cele mai grave crime – inclusiv tortura, violul și execuțiile deținuților – au fost comise de trupele din fabrica de sticlă din Bucha, au spus localnicii și anchetatorii. Procurorul regional, domnul Kravchenko, a declarat că anchetatorii au găsit un server de computer lăsat în urmă de ruși care i-ar putea ajuta să identifice bărbații din spatele violenței.

„Am stabilit deja liste și date ale militarilor”, a spus domnul Kravchenko. „Aceste date rulează pe mai mult de o sută de pagini.”

Anchetatorii ucraineni au, de asemenea, o resursă imensă de la organizații, cetățeni și jurnaliști care au postat peste 7.000 de videoclipuri și fotografii pe un hub de internet guvernamental, warcrimes.gov.ua, a declarat procurorul de stat, Iryna Venediktova.

„Ceea ce este foarte important aici este că acestea sunt făcute în așa fel încât să fie probe admisibile în instanță”, a spus ea. „Adică șapte mii cu dovezi video, cu dovezi foto”. Cu toate acestea, urmează un proces lung și laborios de identificare.

Doamna Kirmichi încă nu are informații despre soțul ei, muncitorul în construcții, iar când a sunat la un birou guvernamental, i s-a spus să aștepte o lună pentru știri.

Părea tristă și plină de lacrimi la telefon. „Suntem doar doi, eu și fiul meu și nu renunțăm la speranță”, a spus ea.

Nytimes.com