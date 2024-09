Mihaela Bilic anunță că pădurile se taie ca noi să mâncăm avocado, care nu e sănătos: O păcăleală de marketing!

Nutriționistul Mihaela Bilic lovește din nou! După ce i-a scos din sărite pe unii români atrăgând atenția că fructele nu sunt sănătoase și îngrașă, acum, Bilic critică celebrul avocado, care a devenit nelipsit din farfuriile românilor care mănâncă sănătos.

Bilic spune că isteria generată de consumul de avocado a dus la tăierea de păduri „Avocado este sănătos pentru oamenii din America de Sud. Faza cu avocado a fost o făcătură la nivel de marketing și la nivel de industrie alimentară pentru a crește profitul și comerțul din țările care produceau avocado. Practic da, ne-au prostit. Acum a devenit o adevărată industrie. Se taie păduri pentru a fi cultivat avocado. Este o isterie generală. Toată lumea mănâncă avocado. Noi nu avem nevoie de avocado în fiecare zi. Poate și el să facă parte dintr-o dietă diversificată, dar nu ne culcăm și ne trezim cu avocado! Nu este ok. În plus, are multe grăsimi. Un avocado are 350 calorii!’, a declarat Mihaela Bilic în cadrul unei apariții TV.

