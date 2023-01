Mitropolitul Vladimir consideră că mașinile de lux cu care circulă unei preoți ar fi „primite cadou”. „În Rusia, peste tot se fac așa cadouri bisericilor”

Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, Înalt Prea Sfințitul (ÎPS) Vladimir, sau Nicolae Cantarean, pe numele său de mirean, crede că mașinile de lux cu care circulă unii preoții din Republica Moldova „sunt primite cadou”, la fel ca și cele două mașini ale sale, un BMW și o Toyota – una dăruită de fostul președinte Vladimir Voronin, iar una de un „om de afaceri”, scrie Ziarul de Gardă.

Mitropolitul nu vede nicio problemă în faptul că a acceptat un asemenea cadou de la un politician și spune că „în Rusia, peste tot se fac așa cadouri bisericilor”, a declarat într-un interviu pentru Deutsche Welle.

„Sunt la conducerea Bisericii Ortodoxe din Moldova din 1989. Când am venit, am găsit aici o mașină „Volga-24”. După aceea, mașinile Mitropoliei, inclusiv ultimele mașini pe care le am eu, nici una nu a fost procurată din banii bisericii. Pe parcursul anilor, un șef de stat sau un om de afaceri mi-au făcut cadou aceste mașini. Mie personal, cetățeanului Cantarean Nicolae, mi-au dăruit aceste mașini. Dar eu nu mi le-am luat acasă, ci le-am dat Mitropoliei. Și până în prezent eu folosesc aceste mașini”, a declarat mitropolitul Vladimir.

De asemenea, el spune că BMW-ul i-a fost dăruit de Vladimir Voronin și crede că „mașinile celorlalți arhierei tot sunt primite cadou”. Mitropolitul mai spune că are și o Toyota, care la fel i-a fost „dăruită”, cu care merge „prin sate pe la slujbe”.

„În Rusia, peste tot se fac așa cadouri bisericilor”, răspunde mitropolitul fiind întrebat despre cât de corect este să accepte un asemenea cadou de la un politician.

„De când Domnul Iisus Hristos a intrat călare pe măgar în Ierusalim, mereu au existat oameni săraci. Luați toate mașinile și veșmintele, vindeți-le și împărțiți-le banii și săraci oricum o să existe”, spune mitropolitul, explicând de ce preoții își permit lucruri scumpe în loc să-i ajute pe cei săraci.

În 2014, Ziarul de Gardă a scris mai multe articole despre averea mitropolitului Vladimir. Atunci, sursa citată relata despre faptul că mitropolitul este fondator de firme, arendaş de pădure şi proprietar de casă de vacanță şi apartament de lux, dar şi despre faptul că acesta locuiește într-o casă de milioane lângă Chișinău.

4 septembrie 2014. ZdG scrie despre averea de milioane a mitropolitului Vladimir. Precizam atunci că Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Vladimir, mitropolitul Chișinăului şi al Întregii Moldove deține, în arendă, prin intermediul unei firme în care figurează în calitate de fondator, alături de un alt slujitor al bisericii, un hectar de pădure în apropierea s. Ruseştii Noi, r. Ialoveni, pe care are construită o casă de vacanţă, îngrădită şi ferită de ochii muritorilor de rând. Atunci, ZdG l-a surprins pe ÎPS în zonă, la volanul mașinii de lux a Mitropoliei Moldovei, o Toyota Land Cruiser, cu numere guvernamentale. ÎPS mai are un apartament de lux de 175 m.p. şi figurează în calitate de fondator la încă un SRL, specializat în reparația automobilelor.

Pe 11 septembrie 2014, dezvăluirile continuau. Într-un alt articol menționam că Înalt Prea Sfinţitul locuieşte într-o casă de milioane la câţiva km de Chişinău. Imobilul de lux este înregistrat pe numele unei femei, cu care ÎPS a fost inclusiv într-o vacanță în Turcia, la mare, în anul 2012. În 2013, femeia, care este proprietara a încă două apartamente, şi-a deschis o agenție de pază. Atunci am publicat mai multe fotografii pe care aceasta le afișase pe o rețea de socializare, în care mitropolitul apare în ipostaze compromițătoare, fără sutană, în haine de plajă, pe malul mării, în compania femeii blonde. Imaginile au provocat un adevărat scandal, iar mai multe fețe bisericești au făcut presiuni și au adresat blesteme la adresa ZdG.

Pe 21 septembrie 2014, Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, a vorbit, în timpul slujbei oficiate cu prilejul praznicului Naşterii Maicii Domnului, din incinta Catedralei Mitropolitane, pentru prima dată în public despre informațiile apărute în articolele din ZdG. Mitropolitul a vorbit pe scurt despre palatul de vacanță din pădurea de lângă Ialoveni, despre vacanța fără sutană din Turcia, evitând însă discuția despre firmele la care este fondator sau despre alte subiecte abordate în ZdG.

Pe 25 septembrie 2014, pentru Pro TV, mitropolitul afirmă că blonda cu care acesta s-a fotografiat la mare este o rudă îndepărtată. „Străbunica mea Ana și strabunica ei Eufrosinia au fost surori”, a precizat el. Mitropolitul a mai zis că imobilul de milioane de lângă Trușeni în care ZdG a scris că locuiește, nu îi aparține și că este „al nepoatei” sale Nelly Tcaciuc.

La alegerile prezindențiale din 2016, mitropolitul Vladimir a încălcat din nou regulile bisericești, implicând biserica în campania electorală pentru prezidențiale, după ce și-a anunțat practic susținerea pentru candidatul pro-rus, Igor Dodon, numindu-l, în fața altarului, „domnul președinte Dodon”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!