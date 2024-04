BCR a înregistrat un profit net de 620 milioane de lei în primul trimestru din 2024

Grupul BCR a înregistrat un profit net de 620 milioane de lei (125 milioane de euro) în primul trimestru (T1) din 2024, în creştere cu 10,1% faţă de 563 milioane de lei (114 milioane de euro) în perioada similară din 2023, datorită unei performanţe operaţionale îmbunătăţite, susţinută de un volum mai mare de afaceri cu clienţii, informează marţi banca într-un comunicat transmis AGERPRES.

Rezultatul operaţional s-a îmbunătăţit cu 20,3% până la 918 milioane de lei (185 milioane de euro) în T1 2024, de la 763 milioane de lei (155 milioane de euro) în T1 2023, pe fondul unor venituri operaţionale mai mari, parţial compensate de cheltuieli operaţionale mai ridicate. Venitul net din dobânzi a crescut cu 17,1% până la 1,034 miliarde de lei (208 milioane de euro) în perioada ianuarie – martie 2024, de la 883 milioane de lei (180 milioane de euro) în aceeaşi perioadă din 2023, determinat de un volum mai mare de business împreună cu un volum mai mare de active financiare. Potrivit sursei citate, venitul net din comisioane s-a îmbunătăţit cu 15,4% până la 254 milioane de lei (51 milioane de euro) în T1 2024, de la 220 milioane de lei (45 milioane de euro) în T1 2023, determinat de venituri din comisioane mai mari din asigurări, mentenanţă, cât şi dintr-un volum mai mare de plăţi cu şi fără numerar.

În perioada analizată, rezultatul net din tranzacţionare a scăzut cu 9,4% până la 124 milioane de lei (25 milioane de euro), de la 137 milioane de lei (28 milioane de euro) în T1 2023, determinat de o activitate de trading mai redusă. Venitul operaţional a crescut cu 13,5% până la 1,423 miliarde de lei (286 milioane de euro) în primul trimestru din 2024, de la 1,253 miliarde de lei (255 milioane de euro) în aceeaşi perioada din 2023, determinat de venituri nete din dobânzi şi venituri nete din comisioane mai mari.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 505 milioane de lei (101 milioane de euro) în T1 2024, în creştere cu 3% în comparaţie cu 490 milioane de lei (100 milioane de euro) în T1 2023, determinat de cheltuieli de IT, cât şi de marketing mai mari. În baza acestor evoluţii, raportul cost-venituri s-a îmbunătăţit până la 35,5%, faţă de 39,1% în perioada similară din 2023. Banca menţionează că rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 70 milioane de lei (14 milioane de euro) în perioada menţionată, comparativ cu o eliberare netă de provizion de 2,3 milioane de lei (0,5 milioane de euro) în urmă cu un an. Rezultatul curent a fost determinat de provizioane constituite pentru nivelul normal de noi credite neperformante şi retrogradări de rating, parţial compensate de eliberări de provizioane mai reduse aferente recuperărilor şi creditelor redevenite performante. Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% în martie 2024, în scădere faţă de nivelul de 2,9% înregistrat în decembrie 2023. Această evoluţie reflectă creşterea creditelor acordate clienţilor, precum şi volumul recuperărilor şi al creditelor redevenite performante pe ambele segmente retail şi corporate, care au compensat parţial formarea de noi credite neperformante. În acelaşi timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a ridicat la nivelul de 187,1% în martie 2024. De asemenea, rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerinţele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 22,3% în februarie 2024, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. Creditele şi avansurile nete acordate clienţilor au crescut uşor cu 0,9% până la 59,252 miliarde de lei (11,914 miliarde de euro) la data de 31 martie 2024 de la 58,743 miliarde de lei (11,806 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2023, susţinute de creşterea pe segmentul retail. Depozitele de la clienţi au crescut cu 5,3% până la 82,644 miliarde de lei (16,617 miliarde de euro) la data de 31 martie 2024, de la 78,482 miliarde de lei (15,773 miliarde de euro) la data de 31 decembrie 2023, susţinute în principal de creşterea depozitelor corporate. “În 2024, continuăm să dezvoltăm un model de business bancar ancorat în prosperitate, rezultat din alegerile financiare inteligente. Acest model are la bază înţelegerea nevoilor oamenilor şi finanţarea economiei reale. De altfel, primul trimestru a însemnat pregătirea şi lansarea campaniei Alege bine pentru tine, care este un răspuns concret la interacţiunile pe care le avem cu clienţii zi de zi: fie că vorbim despre cei peste 675.000 de oameni care au trecut prin Şcoala de Bani sau cei peste 513.000 care au construit un plan financiar personalizat în cadrul sesiunilor de Financial Coaching. Oferta BCR a fost creată alături de ei şi asigură soluţii financiare inteligente în toate aspectele – de la dobânzi competitive, eficientizarea costurilor asociate creditului şi bani înapoi la cumpărături, împreună cu un portofoliu amplu de produse de economisire şi investiţii. În acelaşi timp, oferim expertiză şi finanţare pentru ca afacerile din România să fie relevante pe termen lung şi să creeze locuri de muncă în sectoare cu valoare adăugată. Fiecare interacţiune pe care o avem cu antreprenorii se bazează pe schimbul de cunoştinţe, management strategic şi performanţă de business, cu informaţii esenţiale despre diversificarea surselor de finanţare, aportul fondurilor europene şi importanţa tranziţiei gemene spre economia verde şi digitală”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română. Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private şi a băncilor de locuinţe.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!